Alerta roja en urgencias del Hospital Universitario de Santander: sobreocupación supera el 180%

El Hospital Universitario de Santander (HUS) declaró alerta roja en el servicio de Urgencias de adultos debido a una sobreocupación que supera el 180%, según informó la institución en un comunicado oficial.

De acuerdo con el reporte, actualmente se atienden cerca de 210 pacientes, pese a que la capacidad instalada del servicio es de 116. Esta situación está impactando directamente la oportunidad en la atención, así como el confort de los usuarios, y aumenta los riesgos relacionados con la seguridad y la humanización del servicio.

El hospital explicó que el panorama se ha agravado por el incremento sostenido en la remisión de pacientes desde otras instituciones del departamento, lo que ha desbordado su capacidad operativa. En ese sentido, reiteró que los procesos de referencia deben ajustarse a la normatividad vigente y contar con la validación previa de disponibilidad real de los servicios.

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Además, el Hospital Universitario de Santander, advirtió sobre posibles irregularidades en algunos procesos de traslado, señalando que se han identificado remisiones sin una adecuada coordinación ni confirmación oportuna por parte de las instituciones receptoras. Estas prácticas, indicó, ponen en riesgo la seguridad de los pacientes y afectan la estabilidad en la prestación del servicio de urgencias.

Frente a este escenario, el hospital hizo un llamado a la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias (CRUE) departamental para que se abstenga de autorizar traslados sin la debida confirmación de disponibilidad. Asimismo, instó a la red hospitalaria de Santander a fortalecer su capacidad resolutiva y evitar remisiones innecesarias.

El HUS reiteró su compromiso con la prestación del servicio médico, e insistió en la necesidad de un trabajo articulado entre todos los actores del sistema para garantizar la seguridad de los pacientes.