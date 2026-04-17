Alcaldía de Bucaramanga se acogió al día cívico nacional: no habrá clases en colegios oficiales .Imagen tomada de la Alcaldía de Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga emitió el decreto 0078 con el que se acoge al día cívico este viernes 17 de abril en el marco de la circular nacional firmada por el presidente Gustavo Petro, así lo confirmó Jhon Manuel Delgado, jefe de gobernanza de la alcaldía.

“El gobierno municipal ha decidió acogerse al día cívico, esto significa que las actividades en instituciones públicas como educativas y que prestan servicios no tendrán actividad a menos de que requieran algo en específico”, señaló Delgado.

Así las cosas, por segunda vez en esta semana, no habrá clases en colegios oficiales del municipio por cuenta de este día cívico.

En el caso de la gobernación de Santander, confirmó el gobernador Juvenal Díaz Mateus que no se acogen a esta medida y que hay muchas cosas que no se pueden tener en el departamento.

“Vamos a trabajar 24/7, tenemos proyectos atrasados, se nos está acabando el tiempo, hay es que trabajar”, indicó el gobernador Díaz Mateus.