Icetex genera alianzas para promover la educación superior en los jóvenes

Norte de Santander

El presidente de Icetex, Álvaro Urquijo, lidera una estrategia para buscar alianzas que permitan que más estudiantes de las regiones ingresen a la Universidad apoyados con recursos de los entes territoriales y del Icetex.

En Norte de Santander, actualmente más de 15 mil personas mantienen financiación de Icetex para adelantar sus estudios, a través del crédito reembolsable, de los fondos condonables o a través de becas para estudios en el exterior.

El funcionario dijo a Caracol Radio que “nos hemos venido reuniendo con alcaldes y gobernadores de diferentes regiones del país, proponiendo la firma de alianzas que buscan promover el acceso a educación superior de estudiantes de la región con recursos provenientes de regalías y que serían parcial o totalmente condonables al graduarse”.

Dijo el director que “con el traslado de 100 mil millones de pesos del gobierno nacional, el ICETEX inicia este mes de abril el cubrimiento con subsidio a la tasa, no se cobran intereses, durante tres meses, a estudiantes que se encuentran pagando el crédito. En Norte de Santander cerca de 5.000 beneficiarios los cobija el subsidio a la tasa”.

Manifestó el señor Urquijo que en la actualidad 15.012 estudiantes son beneficiarios y están activos en cuarenta municipios del departamento.

Agregó que “de estos 15.012 beneficiarios activos, 6.703 lo hacen a través de crédito reembolsable en el país y el exterior, 2.301, de estos (34 %)de encuentran estudiando / 4.402 (66 %) en periodo de pagos (amortización). 60 % son mujeres / 40 % hombres”.

Dijo además que “otros 8.268 lo hacen a través de fondos de crédito condonable o de subsidio. 7.837 (95 %) se encuentran estudiando / 431 (5 %) se encuentran pagando el crédito (amortización) 52 % son mujeres / 48 % hombres”.

En la ciudad de Cúcuta hay 7.832 beneficiarios de ICETEX activos.·De estos 7.832 beneficiaros activos en Cúcuta, 4.068 estudian con crédito reembolsable en el país y el exterior. Otros 3.734 con fondos de crédito condonable o de subsidio, 3.343 (89 %) estudiando / 391 (29 %) en amortización.

Finalmente anunció que “la tercera semana del mes de mayo se abre la convocatoria de créditos para financiar programas de pregrado y posgrado en segundo semestre de 2026. Créditos a corto y mediano plazo que permiten pagar una parte en época de estudios y el resto al graduarse”.