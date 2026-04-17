“Falta mano dura de la fuerza pública”: alcalde de Ataco sobre minería ilegal en el sur del Tolima

Tolima

En la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes se cumplió un debate de control político, citado por el representante de las víctimas Haiver Rincón, para tratar la grave problemática de la minería ilegal en el municipio de Ataco, sur del Tolima.

Durante su intervención como invitado, el alcalde de Ataco, Héctor Fabio Muñoz, sorprendió al cuestionar por primera vez en público a la fuerza pública por el avance de la minería ilegal en su municipio. Según el mandatario, las autoridades solo han realizado un operativo contundente contra esta actividad en su población.

“Ha hecho falta mano fuerte de la fuerza pública para podernos ayudar en esta problemática en nuestro territorio (...) Tristemente, solamente han hecho un operativo y no han vuelto a realizar otro; esa maquinaria ha retornado al municipio de Ataco. Ahora no solo está en el río Atá, el Saldaña y la quebrada Pole, sino también en la quebrada Tuluní y otros ríos”, expuso el mandatario.

De acuerdo con el alcalde, grupos armados como las disidencias de las Farc han aprovechado la falta de operativos para asentarse en el municipio y cobrar extorsiones o controlar la minería ilegal.

Respuesta del Gobierno

Al debate asistió el viceministro de Políticas de Defensa y Seguridad, Javier Andrés Baquero, quien defendió la gestión del Gobierno, especialmente en lo corrido de 2026. El alto funcionario aseguró que las dificultades para intervenir la minería ilegal tienen que ver con los altos costos, ya que un solo operativo puede superar los $1.000 millones.

El viceministro indicó que en lo corrido del año se han intervenido 18 minas entre Ataco y Chaparral. También se han capturado igual número de personas sorprendidas realizando minería ilegal y se han destruido 20 máquinas utilizadas para estas actividades.

“Nosotros sí hacemos investigación y análisis. Planear una operación no se hace de la noche a la mañana. Planear una operación bien realizada busca evitar problemas con la población y no perder ningún hombre”, señaló.

La fuerza pública se defiende

Al Congreso también asistió el brigadier general Carlos Germán Oviedo, director de Carabineros de la Policía Nacional, quien expuso que en ambos municipios apenas hay 12 títulos mineros legales, pero 22 minas ilegales.

“Cada uno de estos puntos tiene una extracción semanal de 600 gramos de oro, afectando los afluentes de los ríos Amoyá y Atá, y las quebradas Pole y Yuca. También hay un incremento de población flotante proveniente de los departamentos de Antioquia y Chocó, así como población extranjera, principalmente de Venezuela”, indicó.

Por último, el director de Carabineros señaló que hay por lo menos 20 integrantes del frente Ismael Ruiz de las disidencias, al mando de alias Iván Mordisco, quienes cobran un 10 % del oro extraído y hasta $5 millones de “retén” por cada máquina que ingresa.