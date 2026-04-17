“Era un raponazo”: gobernadora de Tolima celebró fallo que tumbó el decreto de emergencia económica

Tolima

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, celebró la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequible el Decreto 1474 de la emergencia económica, expedido en diciembre de 2025.

En su momento, cuando se conocieron los alcances de este acto administrativo del Gobierno Nacional, la mandataria de los tolimenses lo había calificado como un “raponazo” o “asalto” a las rentas departamentales, sobre todo por el IVA del 19 % a los licores.

“Tuvimos una gran preocupación porque cuando se expidió el Decreto 1474 de 2025, donde el Gobierno Nacional decía que, en virtud de la emergencia económica, nos iban a tomar los recursos que nosotros generábamos por las rentas de la venta de cigarrillos y licores; tuvimos preocupación de que estos recursos se desfinanciaran”, explicó.

Matiz se mostró entusiasta tras la decisión de la Corte, que, según ella, les permitirá a las regiones una mayor autonomía en la gestión de los recursos que les transfieren las factorías o fábricas de licores.

“Celebro esa decisión porque, en primera instancia, se está reafirmando y respetando la autonomía que deben tener las entidades territoriales en el manejo de sus recursos. Las rentas de licores y de cigarrillos les pertenecen a los departamentos y no puede ser que por un decreto se les quiten esas rentas a los territorios”, manifestó.

De igual manera, la mandataria seccional también aplaudió que la Corte Constitucional le haya puesto límites a los decretos presidenciales que afectan las rentas regionales, por considerar que se trataba de una reforma tributaria estructural vía acto administrativo y no por el Congreso.

“Es muy importante que se establezca el uso de la emergencia económica en nuestro país y eso fue lo que hizo ayer la Corte Constitucional: establecer un límite y decir que a través de un decreto, ni a través de una declaratoria de emergencia económica, se pueden realizar modificaciones a las rentas que tienen los departamentos; no se pueden hacer reformas tributarias estructurales a través de un decreto, y por eso lo celebro hoy”, destacó Matiz.

La gobernadora reiteró que la decisión de la Corte Constitucional le permitirá a su Gobierno continuar con apuestas como el programa de salud mental, que durante 2026 tendrá inversiones millonarias.