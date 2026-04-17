El monstruo de las cenizas habría intentado abusar de dos menores en Ibagué

Ibagué

La Policía Metropolitana de Ibagué confirmó la captura de un hombre que se hizo pasar como voluntario para entregar ayudas a las familias damnificadas por el incendio del barrio Los Álamos al norte de la ciudad y habría aprovechado para incurrir en conductas que afectaron la integridad de 2 menores de 14 años.

Según la Metropolitana de Ibagué, la detención se logró en flagrancia cuando este hombre de 27 años, conocido como ´El Monstruo de las Cenizas´, incurrió presuntamente en el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años.

“Esta acción fue posible gracias a la oportuna información suministrada por una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo de la Alcaldía Municipal, quien alertó sobre una situación irregular que se estaría presentando en el sector de Álamos, ubicado al norte de la ciudad, en la comuna 7”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

De acuerdo con las indagaciones preliminares de la Policía, este sujeto, de profesión maestro de construcción, presuntamente se habría aprovechado de la tragedia registrada en este sector para hacerse pasar como voluntario en la entrega de ayudas dirigidas a las familias damnificadas.

“Las menores de edad fueron trasladadas de forma inmediata a un centro asistencial, donde recibieron atención integral en salud y realizando la respectiva valoración médico - legal, garantizando la activación de la ruta institucional para la protección y restablecimiento de sus derechos”, indicó la Policía.

Según la información de la Policía Metropolitana esta persona registra dos anotaciones judiciales previas por los delitos de acto sexual con menor de 14 años y violencia intrafamiliar.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente mediante audiencia un juez control de garantías le dicto medida de aseguramiento en centro carcelario.