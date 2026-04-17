ANLA aprueba cambio de trazado para la doble calzada de la vía Ibagué - Cajamarca

Tolima

A través del Auto 002505 del 6 de abril del presente año, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) ordenó modificar el trazado del proyecto de doble calzada Ibagué - Cajamarca, en el paso hacia el Alto de La Línea.

Con esta decisión, la ANLA aceptó la solicitud de la China Harbour Engineering Company Limited Colombia (CHEC) de modificar el trazado aceptado inicialmente en el Auto 000344 del 27 de enero de 2026, que acogió la Alternativa 3, la cual contemplaba el paso de la doble calzada o variante de Cajamarca por el sur del municipio, específicamente por el sector del corregimiento de Anaime.

Sin embargo, ahora el trazado quedó establecido por la zona norte, sobre el río Bermellón, rodeando el municipio por ese costado. Ahora la empresa deberá presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), cumpliendo condiciones más estrictas relacionadas con el aprovechamiento del material de excavación, posibles inundaciones del río Bermellón, el cambio climático, estructuras geológicas, entre otros aspectos.

“Presentar una reevaluación de los niveles de sensibilidad ambiental asignados en la zonificación ambiental, sustentada en información primaria actualizada y en criterios técnicos validados. Esta revisión deberá incluir un análisis detallado para cada categoría dentro del corredor definitivo”, ordena el documento.

Críticas al proyecto

Robinson Mejía, del Colectivo Socioambiental Juvenil de Cajamarca (COSAJUCA), contó que el proyecto de la variante ha generado polémica en el municipio por la posible disminución de la dinámica comercial en el casco urbano.

“Sería un gran alivio para la mayoría de la población, al reducirse el ruido, la accidentabilidad y, sobre todo, para que los niños y las personas de la tercera edad no tengan ningún riesgo a la hora de cruzar esta vía. Al día de hoy, no podemos decir qué tanta gente está a favor o en contra del trazado, porque no hay manera de cuantificarlo. Lo que sí sabemos es que el gremio de comerciantes asociados a la vía tiene una gran inconformidad”, señaló.

El líder social propuso que el proyecto también incluya espacios como una ciclorruta y zonas comerciales para reubicar a los comerciantes, de tal manera que pueda mantenerse la dinámica económica gracias a los vehículos que a diario se movilizan por allí.

“Es importante que se vaya pensando en cómo compensar todo este flujo de personas que llegan al municipio, así sea de paso, y que se pueda tener una alternativa. Planteamos que se pueda construir un bicicarril de Ibagué hasta Cajamarca y que los deportistas puedan ir al municipio a hacer deporte de una manera segura, que garantice que exista una dinámica económica”, agregó.

Según Mejía, el auto de la ANLA quedó en firme y solo una demanda podría tumbarlo o modificarlo. No obstante, todavía resta por conocer la versión final del EIA, la cual deberá ser aprobada por la ANLA.