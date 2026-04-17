Más de 7.000 comerciantes nuevos se registraron ante la Cámara de Comercio de Ibagué

Ibagué

La Cámara de Comercio de Ibagué informó que durante el año 2025 se registró un crecimiento empresarial en los 11 municipios de su injerencia de los que Ibagué lideró el ranking.

Solo en la capital del Tolima en el año 2025 se tuvo un registro de 6.611 nuevas matrículas lo que marca un incremento del 13,96% en comparación con el año anterior, mientras que en municipios como Valle de San Juan también evidenció de una dinámica importante con un crecimiento del 42,11%

Según la Cámara de Comercio, en el análisis realizado por estructura empresarial, se evidencia que el tejido productivo continúa siendo impulsado principalmente por microempresas, las cuales concentran la mayor participación en la creación de unidades productivas, reflejando el carácter emprendedor de la región.

La dinámica empresarial se concentra principalmente en actividades del sector terciario en negocios relacionados con el comercio y servicios entre las que se destacan tiendas, supermercados y minimercados de barrio (392 empresas), cafeterías (369 empresas) y servicios de belleza y peluquería (362 empresas).

“Estas cifras evidencian cómo los emprendedores están identificando oportunidades en sectores de alta demanda cotidiana, consolidando modelos de negocio cercanos a las necesidades del mercado local”, reveló la Cámara de Comercio de Ibagué.

La entidad cameral aseguró que el resultado es por el trabajo articulado con actores del sector público y privado, entre ellos la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima, orientado a fortalecer las capacidades empresariales desde las etapas iniciales.

Por otra parte, se resaltó que se ha consolidado una estrategia de acompañamiento integral al empresario, que incluye formación, asesoría, acceso a mercados, transformación digital e impulso a la innovación, contribuyendo a mejorar la sostenibilidad y competitividad de los nuevos negocios.

“Este crecimiento refleja la confianza de los emprendedores en la región y el impacto de una gestión articulada que busca generar condiciones reales para la creación y consolidación de empresas”, señaló Carlos Enciso, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ibagué.