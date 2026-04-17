Ola de violencia en Cúcuta: cuatro muertos en menos de seis horas

Cúcuta.

Una serie de hechos violentos registrados entre la noche del 16 de abril y la madrugada del 17 mantiene bajo investigación a las autoridades en Cúcuta, tras reportarse al menos cuatro muertes en diferentes puntos de la ciudad y su área rural.

El primer caso se conoció hacia las 7:25 de la noche en el Anillo Vial Occidental, a la entrada de la urbanización Cormoranes, donde fue auxiliado José Miguel Vuelvas Soroca, quien ingresó al Hospital Universitario Erasmo Meoz con golpes producto de una caída en motocicleta.

Sin embargo, los médicos también evidenciaron un impacto por arma de fuego en la parte baja de la espalda, por lo que su muerte quedó por establecer mientras avanzan los análisis de Medicina Legal.

Minutos después, sobre las 8:17 de la noche, en la calle 13 con avenida 4 del barrio Motilones, una mujer fue hallada con múltiples golpes en la cabeza, al parecer ocasionados con un objeto contundente.

La víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, habría sostenido una riña con su pareja sentimental. El caso es materia de investigación.

Más tarde, hacia las 9:00 de la noche, en el sector El Triángulo, vereda Agualasal del corregimiento Ye de Astilleros, fue asesinado con arma de fuego Jesús David Andrade Barrientos.

Según el reporte, hombres armados llegaron hasta su residencia y le dispararon sin mediar palabra.

El cuerpo presentaba heridas en la espalda y el rostro. Las autoridades realizaron el levantamiento y traslado a Medicina Legal.

Finalmente, sobre la 1:00 de la madrugada de este 17 de abril, en el barrio Latino, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre no identificado dentro de un canal de aguas lluvias.

La víctima presentaba golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo. El hallazgo se produjo luego de que un taxista alertara a la Policía sobre una riña entre habitantes en condición de calle en la zona.