Cartagena recibió cuatro nominaciones en “Óscar del Turismo” 2026

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), se enorgullece en anunciar, de acuerdo con la publicación oficial de la organización de los World Travel Awards (WTA), que la ciudad ha sido nominada en cuatro de las categorías más prestigiosas a nivel Sudamérica.

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Conocidos mundialmente como los “Óscar del Turismo”, estos galardones reconocen la excelencia en todos los sectores clave de las industrias de viajes, turismo y hotelería. Estas nominaciones ratifican el estatus de Cartagena como epicentro ineludible en el mapa turístico mundial.

Las 4 categorías y los contendientes continentales

De acuerdo con la plataforma oficial de los WTA, Cartagena de Indias y su ente de promoción competirán mano a mano con los gigantes del continente en las siguientes categorías:

• Destino líder de luna de miel de Sudamérica: Cartagena se enfrenta a icónicas ciudades como Buenos Aires y San Carlos de Bariloche (Argentina); Fernando de Noronha, Paraty y Río de Janeiro (Brasil); e Islas Galápagos (Ecuador).

• Destino más romántico de Sudamérica: En esta categoría, Cartagena despliega su encanto patrimonial y el romance de sus calles, playas y atardeceres, enfrentándose a destinos como: el Desierto de Atacama (Chile), Buenos Aires (Argentina), Lima (Perú), Fernando de Noronha, Paraty e Islas Galápagos.

• Destino cultural líder de Sudamérica: su invaluable patrimonio histórico y cultural pone a la ciudad en competencia con Cuzco y Lima (Perú); Buenos Aires (Argentina); Santiago (Chile); Montevideo (Uruguay); Río de Janeiro y São Paulo (Brasil); además de las ciudades colombianas de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

• Entidad de Promoción Turística Líder de Sudamérica (Corpoturismo): gracias a la labor de posicionamiento, Corpoturismo se enfrenta a las entidades rectoras del turismo de Buenos Aires, São Paulo, Lima, Guayaquil, Río de Janeiro, Bogotá y Medellín.

Un historial de excelencia: Cartagena en los World Travel Awards

Históricamente, la ciudad ha tenido un desempeño sobresaliente en estos premios, lo que evidencia una preferencia sostenida del mercado internacional por el destino.

A lo largo de la historia de los WTA, Cartagena de Indias se ha alzado en 7 ocasiones (no consecutivas) con el codiciado galardón de Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica, demostrando un liderazgo en el segmento de romance a nivel continental. Asimismo, ha cosechado notables reconocimientos por la excelencia de sus puertos y la destacada operación de la industria turística local y hotelera.

Importancia de las nominaciones para el turismo local y global

Estar presentes en los World Travel Awards no es solo un sello de prestigio, es un motor fundamental para la economía local. A nivel mundial, un galardón o nominación en los WTA eleva la confianza de viajeros e inversionistas internacionales, fomenta el flujo de turistas de alto gasto y garantiza una exposición mediática de gran nivel.

Para Cartagena, significa mantener vivos los empleos de miles de familias que dependen del turismo, potenciar la conectividad aérea y blindar el posicionamiento frente a otros mercados competitivos en el mundo.

“Nos llena de absoluto orgullo confirmar nuestra presencia en 4 categorías en el escenario de premiación más importante para el turismo en el mundo. Esta destacada nominación demuestra que la ciudad ha venido trabajando arduamente, desde el liderazgo del alcalde Dumek Turbay, en articulación directa con la Secretaría de Turismo y el compromiso invaluable de todo el sector turístico de la ciudad. Juntos seguimos uniendo esfuerzos para fortalecer nuestra industria, transformar la experiencia de quienes nos visitan y consolidar, de manera definitiva, el liderazgo turístico de Cartagena en el continente”, destacó Liliana Rodríguez Hurtado, presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

¡El momento de votar es ahora!

Desde Corpoturismo, se extiende una invitación a todos los cartageneros, colombianos y ciudadanos del mundo que han vivido el encanto de la ciudad, a registrar su voto en la página web oficial de los World Travel Awards www.worldtravelawards.com/vote, siguiendo los pasos que indica el sitio y buscando a Cartagena en cada categoría.