Cali vive el Clasificatorio de Polo Acuático rumbo a Centroamericanos y del Caribe 2026

Cali vuelve a posicionarse como escenario del deporte internacional con el clasificatorio de polo acuático rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, un torneo que se disputa del 13 al 19 de abril y que reúne a once países en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne. El certamen entrega seis cupos en la rama femenina y siete en la masculina, en una semana clave para las selecciones que buscan su clasificación.

El torneo se desarrolla con las selecciones distribuidas en dos grupos por rama y ha permitido ver un alto nivel competitivo en cada jornada. Por un lado, el femenino se divide en el Grupo A conformado por Venezuela, México, Trinidad y Tobago, Guatemala y el Grupo B por Colombia, Cuba, Puerto Rico y Costa Rica. Por otro lado, el Grupo A del masculino lo conforma Puerto Rico, Venezuela, Guatemala, Panamá, República Dominicana, El Salvador y el Grupo B, Colombia, Cuba, México, Costa Rica, Trinidad y Tobago.

En la rama femenina, la selección Colombia ha tenido un recorrido de menos a más. En su debut cayó 11-14 frente a Cuba, en un partido donde mostró momentos de intensidad y capacidad ofensiva. Luego igualó 11-11 ante Puerto Rico y se impuso en la definición por penales 14-12 con Sara Venegas de MPV. Mientras que en su tercera salida logró una victoria contundente 20-9 sobre Costa Rica, con Daniela Marín como jugadora más valiosa.

El equipo nacional enfrentará este 17 de abril a Venezuela en los cuartos de final, en un compromiso programado para la 1:30 p.m., donde buscará seguir avanzando en el torneo y acercarse a la clasificación. De alcanzar la instancia definitiva, jugará la final el sábado 18 de abril en ese mismo horario.

Por su parte, la selección masculina ha tenido un rendimiento sólido a lo largo del campeonato. Inició con triunfo 16-13 ante México en un partido exigente, luego superó con claridad a Costa Rica 29-11, con destacada actuación de Felipe Mora, y posteriormente venció 27-4 a Trinidad y Tobago, con Juan José Zuluaga como figura. En caso de avanzar, jugará la semifinal el 18 de abril y, de clasificar a la instancia definitiva, disputará la final el 19.

Más allá de los resultados, el torneo ha permitido evidenciar el crecimiento del polo acuático en la región y el ambiente competitivo que se vive en cada jornada. La entrada es gratuita, por lo que los aficionados pueden acompañar a la selección Colombia en las Piscinas Hernando Botero O’Byrne y vivir de cerca este evento internacional.