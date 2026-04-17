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17 abr 2026 Actualizado 11:12

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Autoridades le reclaman consejo de seguridad al gobierno nacional por los problemas del Catatumbo

El conflicto se agudiza por los ataques entre ilegales y la afectación a la población civil

Gobernador (e) George Quintero 7 Foto Redes Sociales

Gobernador (e) George Quintero 7 Foto Redes Sociales

Gobernador (e) George Quintero 7 Foto Redes Sociales

Norte de Santander

Muy preocupadas se encuentran las autoridades departamentales, civiles y la iglesia en Norte de Santander por los graves problemas de orden público que registra el Catatumbo después de quince meses de guerra.

Los enfrentamientos entre el Ejercito de Liberación Nacional ELN y las Farc a través del frente 33 han dejados 102 mil desplazados y más de 180 homicidios sin que se produzca una intervención directa del gobierno nacional.

El panorama es complejo, el aumento en la comisión de delitos por parte de las organizaciones al margen de la ley y la afectación a la población civil por los constantes ataques genera una alerta en la región hacía el Estado.

Por esta situación, desde la secretaría de seguridad ciudadana en el departamento a través del jefe de ese despacho George Quintero reclamó al gobierno la realización de un consejo de seguridad ministerial.

Las motivaciones están generada por el aumento en el control que ejercen los grupos al margen de la ley y los hechos violentos que se han venido presentando casi que a diario.

Esmeralda Rojas Ortega

Esmeralda Rojas Ortega

Directora del Servicio Informativo Caracol Norte de Santander-Cúcuta. Comunicadora Social Periodista,...

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