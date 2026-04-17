Arcabuco, Boyacá, está en alerta por afectaciones en vías terciarias por la ola invernal

Gracias al apoyo de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo se ha logrado habilitar algunas vías en Arcabuco, Boyacá / Foto: Suministrada.

Arcabuco

El municipio de Arcabuco, Boyacá, atraviesa una difícil situación debido a las fuertes lluvias que han impactado su infraestructura vial y la producción agropecuaria. Según el alcalde Carlos David Zárate, más de 140 kilómetros de vías terciarias se encuentran seriamente afectadas, lo que ha dificultado el ingreso y salida de insumos y alimentos de los productores locales.

“La malla vial terciaria, que tiene aproximadamente 140 kilómetros, ha sido afectada de una manera muy fuerte, dificultando la entrada y salida de productos, insumos y alimentos de nuestros campesinos”, señaló el mandatario.

Aunque las principales afectaciones se concentran en la cadena productiva y las actividades agropecuarias, el alcalde informó que también se han registrado inundaciones puntuales en viviendas del sector de Naranjos, las cuales fueron atendidas de manera oportuna por las autoridades municipales.

Zárate destacó el respaldo recibido por parte de la Gobernación de Boyacá, la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo del Desastre, así como de las empresas Sumicol y TierraSua, quienes enviaron un kit de maquinaria que ha permitido atender los puntos críticos en diferentes sectores del municipio.

“Sin ese apoyo estaríamos en una situación muy penosa”, afirmó el alcalde, al reconocer la importancia de la articulación institucional y empresarial para enfrentar la emergencia.

Ante las afectaciones que se han presentado, el alcalde decretó la alerta amarilla en Arcabuco, con el fin de reforzar las medidas de prevención y atención frente a posibles nuevas emergencias derivadas de las lluvias.