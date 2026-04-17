Ángela María Orozco es la nueva vicepresidente de Avianca

TRANSPORTE

La aerolínea colombiana Avianca, parte de Grupo Abra, anunció la creación de la vicepresidencia senior de asuntos corporativos, que será liderada por Ángela María Orozco Gómez.

La nueva directiva reportará directamente al presidente de la aerolínea, Gabriel Oliva, y tendrá bajo su responsabilidad las áreas de asuntos públicos, sostenibilidad, comunicaciones corporativas y reputación en todos los mercados donde opera la compañía.

“Estamos muy felices de contar con Ángela en nuestro equipo directivo. Su trayectoria en el sector público y gremial, así como su profundo conocimiento de los sectores de transporte y comercio, serán clave para liderar nuestro relacionamiento institucional y seguir generando valor en los mercados donde operamos”, señaló Oliva.

Orozco Gómez es abogada y cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y gremial. Fue ministra de Transporte de Colombia entre 2018 y 2022, ministra de Comercio Exterior en 2002, presidenta de Proexport entre 2000 y 2002 y viceministra de Comercio Exterior entre 1998 y 2000. También lideró la Asociación Colombiana de Exportadores de Flores (Asocolflores) entre 1995 y 1998.

Durante su paso por el Ministerio de Transporte, enfrentó los retos del sector aéreo en medio de la pandemia y promovió iniciativas como la creación del comité aeronáutico del Aeropuerto Internacional El Dorado, así como el desarrollo de estudios de capacidad en esta terminal.

“Es un honor unirme a Avianca y contribuir, desde el sector privado, al desarrollo de una región mejor conectada. Trabajaré de la mano con autoridades, gremios y demás actores del sector para fortalecer la conectividad aérea como motor de desarrollo económico y social en América Latina”, afirmó Orozco.

Con este nombramiento, Avianca busca fortalecer su relacionamiento institucional en la región y avanzar en su estrategia de sostenibilidad y conectividad aérea.