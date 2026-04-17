Amenazas y extorsiones contra docentes siembran temor en el Huila

Neiva

En las últimas horas se han conocido varios casos de amenazas y extorsiones contra docentes en el departamento del Huila, situación que ha generado zozobra y angustia en la comunidad educativa. Grupos al margen de la ley estarían detrás de estos hechos, utilizando panfletos y mensajes intimidantes para presionar a los maestros. En una institución educativa, varios docentes tuvieron que abandonar sus labores tras la aparición de un panfleto en el que se les exigía salir del lugar.

De acuerdo con las denuncias, estas amenazas estarían relacionadas con la rigurosidad, disciplina y proyectos educativos que lideran los docentes en sus instituciones. La situación resulta especialmente preocupante, ya que se contradice con el propósito de mantener las escuelas como territorios de paz. En el occidente del Huila, incluso, se ha evidenciado una disminución en la población estudiantil.

Según Jairo Losada, de la ADIH, afirmo que “las cifras son alarmantes. Se habla de más de 60 docentes afectados por situaciones de extorsión, mientras que al menos 20 maestros estarían directamente amenazados, incluidos cerca de seis casos reportados en el municipio de Pitalito. Esta problemática ha escalado a nivel departamental, encendiendo las alertas de las autoridades y del sector educativo, que exige garantías para el ejercicio de la docencia”.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Pitalito confirmó amenazas contra dos docentes de la sede Arrayanes, de la Institución Educativa La Laguna, quienes fueron mencionados en panfletos que circulan en la zona. Ante la gravedad del caso, se activó la ruta de atención, incluyendo denuncias ante la Fiscalía y la intervención de la Unidad Nacional de Protección. Mientras avanzan las investigaciones, los docentes fueron trasladados para salvaguardar su vida e integridad física.