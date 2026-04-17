Alcalde ordena medidas contra raperos tras acoso a turistas en el Centro Histórico

La indignación ciudadana se tomó las redes sociales tras conocerse un video que muestra el asedio sufrido por una turista en las calles del sector amurallado. En las imágenes se observa cómo la mujer es cercada físicamente por un grupo de raperos quienes, mediante rimas intimidantes, le impiden el paso para exigirle una retribución económica.

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Lo más grave del reporte indica que la visitante ya había cedido a las presiones entregándoles dinero en tres ocasiones previas: primero dio un billete de $50.000 pesos, mientras que a otro rapero le entrega uno de $20.000 y finalmente otro $5.000; sin embargo, los jóvenes continuaron hostigándola para obtener más recursos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, se pronunció de manera contundente sobre este incidente que empaña la imagen del destino. El mandatario fue enfático al rechazar estas prácticas que disfrazan el abuso como una muestra cultural. “Es un momento bochornoso, es un momento inaceptable. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en nuestro Centro Histórico, donde el respeto por el visitante debe ser la prioridad”, manifestó el burgomaestre.

Ante la recurrencia de estos casos de acoso, el mandatario distrital ordenó un despliegue especial de las autoridades para recuperar el orden en las zonas de mayor flujo turístico. “He dado instrucciones precisas a la Secretaría del Interior y a la Policía Metropolitana para que identifiquen a estos sujetos. El arte urbano tiene espacio en la ciudad, pero el hostigamiento y la extorsión disfrazada de rima serán combatidos con todo el peso de la ley”, puntualizó Turbay.

El mandatario también indicó que: “Se realizará una mesa de trabajo conjunta entre Espacio Público, la Oficina de Asuntos Étnicos, el PES Pedro Romero, el IPCC y Secretaria de Turismo, en primer lugar para dialogar y escucharlos, pero sobre todo para socializarles la ruta de intervención con controles, límites y compromisos que deberán asumir. Lo que contraríe lo pactado tendrá consecuencias severas. El seguimiento estricto a los compromisos que serán socializados a la opinión pública una vez culmine la mesa de trabajo”.

La administración distrital anunció que reforzará la vigilancia en plazas y callejones estratégicos para garantizar que los turistas puedan transitar sin ser víctimas de cercos humanos o presiones económicas.