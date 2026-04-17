A mediados de junio serían las elecciones atípicas en Tunja

Krasnov fue avalado por el partido La Fuerza de la Paz de Roy Barreras / Daniela Díaz Vargas

Tunja

La Secretaría de Gobierno de Boyacá le pidió a la Registraduría certificar el partido al que pertenece el exalcalde de Tunja, Mikhail Krasnov con el fin de avanzar en el trámite para dar cumplimiento a la sentencia que confirmó la nulidad de su elección para el periodo 2024 – 2027.

Recordemos que Krasnov fue avalado por el partido La Fuerza de la Paz de Roy Barreras para las elecciones del 29 de octubre de 2023.

Tan pronto haya una respuesta a estos interrogantes de la gobernación de Boyacá, el gobernador Carlos Amaya deberá designar un alcalde encargado mientras se avanza en la convocatoria de elecciones atípicas que serán convocadas en 55 días. Es decir, muy posiblemente a mediados de junio Tunja elegirá su nuevo alcalde.

Con Tunja ya son cinco los municipios de Boyacá donde se realizan elecciones atípicas en este periodo, luego de la salida de los alcaldes de Duitama, Nuevo Colón, La Victoria y la muerte del mandatario de Chitaraque.