¿Cambió el pago de Ingreso Mínimo Garantizado en febrero? Consulte nuevo monto 2026 y cómo cobrarlo

La Alcaldía de Bogotá anunció el inicio del ciclo de pagos del programa Ingreso Mínimo Garantizado (IMG) correspondiente a febrero, con una novedad importante en el cálculo del monto a transferir.

Los pagos iniciaron a partir de este lunes 23 de febrero, de forma escalonada, destinados a más de 165.000 beneficiarios de hogares en pobreza extrema y víctimas con pertenencia étnica, además de 153.000 del componente de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

El Distrito informó que más de $44.000 millones fueron destinados para cumplir con este ciclo de pagos, llegando a más de $77.000 millones en lo que va de 2026.

¿Por qué cambió el pago de Ingreso Mínimo Garantizado?

Integración Social anunció un cambio clave que comenzará a verse a partir del ciclo de IMG de febrero. Dicho ajuste representa una disminución en el monto de las transferencias monetarias del componente de pobreza extrema.

La Secretaría explicó que el cambio responde a varios datos:

La reducción de la pobreza extrema en Bogotá entre 2023 y 2024 en 1,7 %, según los datos del DANE.

entre 2023 y 2024 en 1,7 %, según los datos del DANE. Aumento del 20% en el ingreso medio de los hogares en pobreza.

El 78% de los hogares en pobreza extrema reciben otros apoyos económicos de IMG al pertenecer a diferentes componentes del subsidio.

Falta de un ajuste en las transferencias de IMG desde 2023.

¿Cuánto pagan por Ingreso Mínimo Garantizado en 2026?

Siguiendo la explicación que realizó Integración Social, los montos de Ingreso Mínimo Garantizado se adjudican según la clasificación del hogar en el Sisbén IV y el número de personas del grupo familiar, de la siguiente manera:

Clasificación Sisbén Monto mínimo hogar Monto máximo hogar A1-A2 2025: $181.000

2026: $135.000 2025: $905.000

2026: $472.500 A3-A5 2025: $122.000

2026: $92.000 2025: $610.000

2026: $322.000

El instituto aclaró que el cálculo de la transferencia parte del monto por persona, el cual se multiplica por un número definido por la estrategia; esta variable antes era 5 y en 2026 se fijará en 3,5.

En consecuencia, el monto para hogares de 5 o más personas quedó así:

1 o 2 personas 3 o 4 personas 5 o más personas Sisbén A1-A2 2025: $181.000

2026: $135.000 2025: $543.000

2026: $405.000 2025: $905.000

2026: $472.500 Sisbén A3 - A5 2025: $122.000

2026: $92.000 2025: $366.000

2026: $276.000 2025: $610.000

2026: $322.000

¿Cuáles son los métodos de pago de Ingreso Mínimo Garantizado

La Alcaldía de Bogotá e Integración Social confirmaron que los pagos del subsidio se llevarán a cabo a través de las billeteras digitales DaviPlata, Nequi, MOVii, Dale! y Bancamía.

Tenga en cuenta que, en los casos donde la transferencia se hace por giro, las personas deberán esperar el mensaje de texto de notificación y luego dirigirse a los puntos autorizados de Efecty para efectuar el retiro.