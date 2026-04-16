Policía capturó a uno de los ‘narcos’ más buscados en el mundo: se trata de alias ‘Fito’

La Policía Nacional confirmó la captura de Adolfo León Ospina Giraldo, conocido como alias “Fito”, un narcotraficante con notificación roja de Interpol y requerido en 196 países.

Alias “Fito”, señalado como un articulador logístico clave dentro de estructuras del narcotráfico internacional, contaba con más de dos décadas de trayectoria criminal.

Durante este tiempo, coordinó envíos de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia hacia Centroamérica y Norteamérica, consolidando alianzas con organizaciones criminales en países como Guatemala y México.

“Las investigaciones permitieron establecer que esta estructura delictiva operaba mediante el uso de rutas aéreas, marítimas y terrestres, incluyendo aeronaves ligeras y semisumergibles, evidenciando el alto nivel de sofisticación del narcotráfico transnacional. Entre 2009 y 2013, el hoy capturado habría coordinado envíos aéreos de hasta 700 kilogramos de cocaína hacia Honduras, logrando evadir controles internacionales”, señala la Policía.

La detención de alias “Fito”, requerido por autoridades de Estados Unidos, abre nuevas líneas investigativas sobre las redes criminales que operan entre Sur y Centroamérica, así como sus vínculos logísticos y financieros en distintos países.

Por su parte, el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, Jair Alonso Parra Archila, destacó:

“Esta captura representa un resultado contundente contra el crimen organizado transnacional. Alias ‘Fito’ era un eslabón estratégico en la cadena logística del narcotráfico, responsable de coordinar rutas y garantizar el movimiento de grandes cantidades de droga. Con este golpe, afectamos directamente las capacidades operativas de estas organizaciones criminales”.

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