Pizarro participará en la cumbre progresista global en España con líderes internacionales

La senadora María José Pizarro participará en el encuentro del progresismo mundial que se realizará en Barcelona, España. La cita contará con la presencia del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y reunirá a líderes internacionales como Luiz Inácio Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Yamandú Orsi.

El encuentro, que se desarrollará entre viernes y sábado, busca articular estrategias frente al avance de la ultraderecha y sus derivas autoritarias en un contexto global marcado por tensiones geopolíticas y desafíos democráticos.

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“Será un espacio clave de discusión geoestratégica y geopolítica, y también una oportunidad para seguir consolidando alianzas en el ámbito internacional, en un momento en el que está en juego la posibilidad de avanzar hacia una Colombia de oportunidades”, afirmó Pizarro.

En el marco de la cumbre, la senadora participará en reuniones estratégicas y en el panel “Retos para Latinoamérica y Europa en un contexto geopolítico complejo”.

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Su presencia en este escenario internacional refuerza su papel como una de las voces del progresismo colombiano con proyección global, en un momento clave para la articulación política entre América Latina y Europa.