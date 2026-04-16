La ANUC levanta el bloqueo de la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Línea

Tolima

La Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC levantó el bloqueo que mantenía cerrada la vía Ibagué – Cajamarca – Alto de la Linea desde el pasado lunes 13 de abril.

La protesta contra la Unidad Nacional de Tierras afectaba la movilidad en la vía que conecta al Tolima con el Quindío a través del Alto de la Línea, corredor por el que transita el 70% de la carga del país.

Según Camilo Valencia, alcalde del municipio de Cajamarca, el Gobierno Nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras atendió los llamados de los integrantes de esta asociación.

“Se toma una buena decisión de levantar el paro por acuerdos en la mesa de diálogo en Bogotá, continúan algunas movilizaciones de la ANUC en otras regiones del país. Esto lo damos como resultado del diálogo, siempre solicitamos que no se diera el cierre total y ellos lo acataron”, dijo Camilo Valencia.

Por su parte, en un comunicado a la opinión pública la ANUC reiteró que la protesta busca el cumplimiento del plan integral de reparación colectiva y la resolución de conflictos territoriales derivados del acceso a la tierra.

Se espera que hoy a las 9:00 a. m. continúe el diálogo entre los representante de la Agencia Nacional de Tierras y la ANUC, en la mesa se atenderá la situación de cada departamento para poder avanzar en el Plan Integral de Reparación Colectiva de los integrantes de esta asociación.

Dato: Con esto se retoma la normalidad constante en la vía hacia el Alto de la Línea, corredor vial por el que pasa el 70% de la carga de Colombia.