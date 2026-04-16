Un menor de edad atropelló a un integrante de la fuerza pública en el Malecón de Cúcuta

Cúcuta

Lo que parecía un operativo de control por parte de la Policía Militar en Cúcuta terminó con un accidente de tránsito, al parecer, provocado por un menor de edad.

Según versión de los testigos, las autoridades se encontraban adelantando operativos sobre el Malecón de la ciudad de Cúcuta. Operativo que habría tratado de evadir el menor de edad y en su intento de huida atropelló a uno de los integrantes de la Policía Militar que se encontraba desarrollando estas funciones.

Más información En cinco comunas de Cúcuta hay afectaciones por lluvias

El militar resultó herido y fue auxiliado rápidamente y trasladado al centro asistencial más cercano.

Por su parte, el menor de edad fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades competentes, quienes deberán adelantar el proceso correspondiente según lo estipula la ley.

Durante las últimas semanas la Policía Militar ha estado acompañando las estrategias preventivas de la Policía Nacional en Cúcuta, en aras de prevenir delitos que afectan a la ciudadanía como hurtos, ataques de motoladrones, homicidios, entre otros.