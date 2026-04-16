Falleció Laura Mora Pérez, personera municipal de María La Baja- Bolívar

Hay luto en la población de María La Baja, Bolívar, por la sorpresiva muerte de Laura Vanessa Mora Pérez de 26 años, quien oficiaba como personera municipal al momento de su deceso.

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Caracol Radio conoció que la joven abogada y representante del Ministerio Público, al parecer, sintió un fuerte dolor abdominal lo que obligó su ingreso al hospital de Turbaco y por razones que son materia de investigación terminó falleciendo. Todo apunta a que fue por causas naturales.

Por su parte, en redes sociales no se han hecho esperar los mensajes que hablan de la calidad humana y el gran trabajo que venía desempeñando la mujer oriunda de ese territorio en los Montes de María.

“Hoy despedimos a una mujer que dedicó su vida a la defensa de los derechos, la justicia y el bienestar de nuestro pueblo. Su legado permanecerá en cada acción que construya un municipio más justo y humano. En este momento de dolor, enviamos un abrazo solidario a sus familiares, amigos y seres queridos. Que encuentren fortaleza, paz y consuelo. Como municipio, nos unimos en un solo sentir, elevando una voz de respeto, unidad y esperanza. Que su memoria nos inspire a seguir trabajando juntos por María La Baja”, manifestó la alcaldía a través de un comunicado.