En Cali reitera recompensa de 5 millones de pesos para capturar Motoladrones

La ciudadanía ha hecho una petición urgente de mayor seguridad en el sur de Cali, especialmente en el sector de Valle del Lili, donde en los últimos días se han registrado varios robos.

Durante las últimas horas se hizo viral un video grabado por conductores y cámaras de seguridad, en el que se identifica a dos delincuentes ubicados junto a la ventana e un carro después de romper el vidrio, amenazan con un arma de fuego a los ocupantes, mientras dos motocicletas los esperan para facilitar la huida tras cometer el delito.

Entre tanto, el pasajero o los pasajeros del vehículo quedan en condición de vulnerabilidad frente a las acciones de los delincuentes. El hecho se presenta mientras esperan el cambio de luz en el semáforo.

Ante estos hechos, la Alcaldía de Cali reiteró la oferta de una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita la identificación y captura de los Motoladrones.

En cuanto a la entrega de recompensas, según la subsecretaria de Seguridad, Natalia Zuluaga, en lo corrido del año la administración ha desembolsado 114 millones de pesos del fondo de recompensas a ocho colaboradores. Esto ha permitido obtener resultados importantes, como la captura de sujetos vinculados a actos terroristas, la desarticulación de bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes, el hurto calificado y los delitos cometidos con armas de fuego.

Ante la situación de inseguridad en Valle del Lili, también se pronunció el concejal Roberto Ortiz, quien aseguró que “constantemente atracan a la gente, los Motoladrones están a sus anchas, la criminalidad en Cali desbordada, ya superamos los 320 homicidios, algo está fallando, algo no se está haciendo bien y sobre todo con estos antisociales que se sienten dueños de las calles de Cali”, recalcó Ortiz.