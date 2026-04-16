¿Luis Díaz, el futbolista colombiano más importante de la historia? El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2026 00:00:00 44:05 Copiar Descargar Compartir Cerrar El código iframe se ha copiado en el portapapeles Facebook Twitter Linkedin WhatsApp Cerrar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante Real Madrid. César dijo: “Luis Díaz no jugaba su mejor partido hasta que anotó. En el partido de ida no hizo gol, pero no cometía tantos errores. Ayer había desperdiciado dos, pero al final hizo su gol y por eso creo que tiene que estar entre los tres mejores jugadores del Bayern”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo lo que vi fue que Alexander Arnold le ganaba los duelos. Cuando un jugador hace un gran partido, pero se come los goles, se raja. Su gol fue épico, por la importancia que tuvo”.

No olvide escuchar el audio del programa.

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