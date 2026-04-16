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16 abr 2026 Actualizado 20:32

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El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2026

El Pulso del Fútbol analiza sobre las posibilidades de Luis Diaz de ganar el Balón de Oro.

MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Luis Diaz of Bayern Muenchen celebrates as he scores the goal 3:3 during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)

MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Luis Diaz of Bayern Muenchen celebrates as he scores the goal 3:3 during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images) / Stefan Matzke - sampics

MUNICH, GERMANY - APRIL 15: Luis Diaz of Bayern Muenchen celebrates as he scores the goal 3:3 during the UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg match between FC Bayern München and Real Madrid CF at Football Arena Munich on April 15, 2026 in Munich, Germany. (Photo by Stefan Matzke - sampics/Getty Images)
¿Luis Díaz, el futbolista colombiano más importante de la historia? El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2026

¿Luis Díaz, el futbolista colombiano más importante de la historia? El Pulso del Fútbol, 16 de abril del 2026

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En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre el partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich ante Real Madrid. César dijo: “Luis Díaz no jugaba su mejor partido hasta que anotó. En el partido de ida no hizo gol, pero no cometía tantos errores. Ayer había desperdiciado dos, pero al final hizo su gol y por eso creo que tiene que estar entre los tres mejores jugadores del Bayern”. Sobre el tema Steven agregó: “Yo lo que vi fue que Alexander Arnold le ganaba los duelos. Cuando un jugador hace un gran partido, pero se come los goles, se raja. Su gol fue épico, por la importancia que tuvo”.

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