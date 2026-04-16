Duro golpe contra el comercio ilegal en Bogotá: incautaron 122 celulares que fueron robados en Perú

En un nuevo operativo en el sector de la Calle 13, entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la Seccional de Investigación Criminal y la Secretaría de Seguridad, se logró incautar una millonaria mercancía que había entrado sin documentos al país.

Fueron visitas de control aduanero realizadas a 11 establecimientos de comercio, en la localidad de Los Mártires. Ahí las autoridades aprehendieron más 40.000 accesorios para celular llegados desde el exterior.

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“Entre esos estuches, cargadores, baterías, audífonos, parlantes y vidrios templados que no contaban con la documentación que acreditara su legal entrada al país”, aseguró el Coronel Jhon Zambrano, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Esta mercancía estaría avaluada en más de 600 millones de pesos.

Además, incautaron 122 celulares que habían sido robados en Perú y entrado al mercado ilegal capitalino.

Es por eso que, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, envió un mensaje a todos los ciudadanos.

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“No comprar elementos robados y no comprar contrabando. Comprar elementos robados y comprar contrabando es financiar el crimen”, señaló.

La Policía Fiscal y Aduanera también invita a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad o sospecha sobre la comercialización ilegal de mercancías, a través de la línea Anticontrabando 159, WhatsApp 3213942169 o al correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.