Duitama en alerta por impacto del tren: movilidad colapsada, riesgos crecientes y llamado urgente

Duitama

La alcaldesa de Rocío Bernal Mejía encendió las alertas frente a los efectos que está generando el proyecto ferroviario en la ciudad, especialmente en materia de movilidad, seguridad y afectaciones a la comunidad.

La mandataria explicó que Duitama enfrenta una situación particular, debido a que la línea férrea atraviesa el casco urbano. “El tren cruza la ciudad por la mitad. Tenemos la estación a apenas dos o tres cuadras del centro, lo que implica que se ven afectados barrios, colegios, hospitales y parques, impactando la libre movilidad de la población”, señaló.

Bernal Mejía aseguró que, aunque el proyecto podría traer beneficios en términos de empleo, comercio y turismo, no puede desarrollarse a costa del bienestar ciudadano. “Nosotros no estamos en contra del tren, pero el tren tampoco puede ir en contra de la comunidad. No puede afectar la seguridad ni la movilidad de nuestra gente”, afirmó.

La alcaldesa también advirtió sobre las dificultades que enfrentan organismos de socorro como bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja, que han tenido que replantear sus rutas de atención debido a las intervenciones realizadas por el consorcio encargado de las obras. “Hoy tienen que pensar por dónde deben pasar para atender emergencias, porque los cambios han afectado el tránsito libre en la ciudad”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno nacional y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para establecer mesas de trabajo que permitan encontrar soluciones conjuntas. “Espero reunirme la próxima semana con el director de la ANI. Esta es una gestión que hemos venido adelantando con el Gobierno nacional y el gobernador, buscando respuestas concretas”, dijo.

La mandataria lamentó el impacto humano que ya ha dejado esta situación, recordando la muerte de una mujer en el mes de enero. “Ya tuvimos una pérdida fatal sin que el tren esté en pleno funcionamiento. No somos cifras, somos seres humanos. Es una pérdida incalculable que duele profundamente”, expresó.

La alcaldesa reiteró el llamado a las entidades nacionales y departamentales para que acompañen al municipio en la búsqueda de soluciones que garanticen el desarrollo del proyecto sin afectar a la comunidad.