Comunidad de Magdalena en Cúcuta se queja por el aumento de habitantes en condición de calle

Comunidad de Magdalena en Cúcuta se quejan por el aumento de habitantes en condición de calle. / Foto: Jenny Márquez.

Cúcuta

En un verdadero dolor de cabeza se ha convertido la presencia de habitantes en condición de calle en el barrio Magdalena de la ciudad de Cúcuta, ubicado en la Comuna 10 de la capital nortesantandereana.

Según lo narra la misma comunidad, “tenemos un problema muy grande con los habitantes de calle que constantemente se la pasan en los andenes consumiendo drogas, pasan niños del colegio, hay supermercados, yo pienso que eso le da mal aspecto a la zona para el comercio, nos dejan mugre en los andenes del andén, se la pasan durmiendo, hacen sus necesidades en las gradas, tenemos una problemática muy complicada", dijo a Caracol Radio uno de los habitantes de la zona.

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Resaltó esta persona que es lamentable que, todas las mañanas, al abrir la puerta de su casa, encuentra gran cantidad de basura sobre su porche y anden. Según lo narró, durante la noche y la madrugada, esta población en condición de calle busca desechos y se les lleva hasta este punto para ver qué pueden rescatar, lo que no, lo dejan ahí, provocando fuertes olores y presencia de insectos y roedores.

“Todo lo que encuentran, lo reciclan acá, dejan el mugre, hacen sus necesidades, es demasiado impresionante, usted pasa y siempre los ve consumiendo drogas”.

Pidió a las autoridades una pronta intervención en la zona, teniendo en cuenta la presencia de pequeños establecimientos comerciales que se están viendo afectados por esta situación, así como el traslado de menores de edad para las instituciones educativas.

“Yo tengo un negocio y los vivo corriendo porque en verdad que eso afecta y no solamente para mi negocio, para las viviendas, para los niños que pasan a estudiar, para todo las personas que transitan por acá, es bastante desagradable ver eso”.