Capturan en Ipiales a presunto integrante de red delictiva investigado por varios delitos en zona de

Ipiales - Nariño

En desarrollo de operativos contra el crimen organizado en el sur del país, la Policía en Nariño logró la captura de una persona requerida por la justicia por múltiples delitos, en un procedimiento adelantado en área urbana del municipio de Ipiales, Nariño.

De acuerdo con las autoridades, el operativo fue realizado por uniformados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional, en medio de labores de patrullaje, registro y control a personas y vehículos, durante las cuales, los policías interceptaron un automotor en el que se movilizaban varios ciudadanos, logrando identificar a uno de ellos que presentaba una orden de captura vigente.

Se trata de un sujeto que es investigado por los delitos de concierto para delinquir agravado, hurto calificado y agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, así como por la utilización ilegal de uniformes e insignias, conductas que, según las autoridades, estarían relacionadas con dinámicas delictivas que afectan la seguridad ciudadana en esta zona del departamento.

El comandante del Departamento de Policía Nariño, coronel John Urrea, indicó que este resultado hace parte de las acciones sostenidas en zona de frontera para ubicar y judicializar a personas presuntamente vinculadas con estructuras delincuenciales.