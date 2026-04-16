Café Cruzado: el diálogo entre líderes que busca repeler la polarización en el país

El primer episodio de Café Cruzado reúne a Natalia Gutiérrez, presidenta de La Acolgen y del Consejo Gremial Nacional; con Martín Ravelo, presidente de la Unión Sindical Obrera (USO). | Foto: Caracol Radio

En la cotidianidad de una taza de café, en espacios tranquilos y alejados de los escenarios tradicionales de debate, Café Cruzado propone un ejercicio necesario para el país: sentar a líderes de sectores paradójicamente distantes, a dialogar temas clave para Colombia, desde la diferencia.

La iniciativa surge en un momento en que el debate nacional atraviesa altos niveles de polarización política, con el propósito de reducir la temperatura de la discusión pública y fortalecer la democracia, a través de conversaciones cercanas y honestas que buscan construir puentes entre posturas.

Representantes de sectores como el energético, el sindical, el empresarial y el comunitario comparten en este nuevo formato de Caracol Radio y Prisa Inspira sus ideas sobre asuntos como la transición energética, la soberanía, el desarrollo territorial y la construcción de confianza, alrededor de un café, sin moderadores, y con una profunda intención de escuchar.

Dichas conversaciones son ejemplo vivo de las reflexiones que pueden surgir aun cuando los efectos de la polarización están vigentes en la sociedad colombiana.

Desde el aroma y tradición de un café, se acercan visiones opuestas, se promueve la escucha activa y se aporta a la construcción de acuerdos en sectores estratégicos para el país, con la apuesta de reducir la polarización y avanzar hacia soluciones compartidas sin prejuicios ni rivalidades para una Colombia mejor.