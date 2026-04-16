Bioger promueve limpieza urbana y prevención del dengue en Arjona y Turbaco

Con el propósito de mitigar el impacto ambiental generado por puntos críticos de residuos y prevenir la proliferación del dengue, la empresa Bioger S.A. ESP continúa desarrollando jornadas de su campaña “Bioger en tu Barrio”, una iniciativa social que inició en los municipios de Turbaco y Arjona, orientada a la recuperación de espacios públicos y la promoción de la cultura ambiental en las comunidades.

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En desarrollo de esta estrategia, la compañía desarrolló una nueva jornada en la urbanización Oro Blanco, en el municipio de Turbaco, actividad realizada con la participación del personal operativo y del equipo de gestión social de la empresa.

Durante la jornada, y en articulación con la Guardia Ambiental del municipio, se adelantaron labores de recolección de residuos inservibles y recuperación de espacios afectados por basureros satélites, contribuyendo a la eliminación de focos de contaminación que afectan la calidad de vida de los habitantes.

De manera simultánea, el componente social permitió generar espacios de sensibilización con los residentes del sector, promoviendo prácticas de cultura ciudadana orientadas a la adecuada disposición de residuos sólidos, el cuidado del entorno y la prevención de riesgos asociados a la salud pública.

Estas acciones buscan no solo mejorar las condiciones ambientales de la comunidad, sino también reducir riesgos relacionados con la presencia de criaderos del mosquito transmisor del dengue, contribuyendo así a la protección de la salud colectiva.

“Con ‘Bioger en tu Barrio’ buscamos trabajar de la mano con las comunidades para recuperar espacios afectados por residuos y promover hábitos responsables. Invitamos a los ciudadanos a no acumular desechos y a respetar los horarios establecidos para la recolección, ya que la corresponsabilidad es clave para mantener entornos limpios y prevenir enfermedades como el dengue”, señaló un portavoz de Bioger.

Es importante destacar que las jornadas de “Bioger en tu Barrio” hacen parte de una iniciativa de carácter social liderada por la empresa, desarrollada como una donación a las comunidades, con el objetivo de fortalecer los lazos de compromiso ambiental y social en los territorios donde Bioger tiene presencia.

Con esta campaña, que inició en Turbaco y Arjona y continúa expandiéndose a otros sectores, Bioger reafirma su apuesta por la sostenibilidad, el bienestar comunitario y la construcción de entornos más limpios, seguros y saludables para todos.