Vuelve y juega: por segunda vez dejan en libertad a fleteros en Bogotá

Capturan a tres presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Fleteros’ / imagen de referencia. Foto: Colprensa( Thot )

Fuentes consultadas por Caracol Radio indicaron que los dos fleteros de la banda delincuencial La Gorda, capturados este 14 de abril por porte ilegal de armas, fueron puestos nuevamente en libertad porque, al parecer, no tendrían antecedentes.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán había pedido que “esta vez sí queden tras las rejas”, luego de que fueran capturados una vez más por la Policía Metropolitana cuando se movilizaban en un taxi.

Los capturados pertenecen a la banda delincuencial ‘La Gorda’ que se dedican a robar a personas que acaban de salir de una entidad financiera para quitarles el dinero.

Los robos los hacen de forma violenta con el uso de armas de fuego y estarían vinculados en al menos cinco de estos casos.