Morat conquista Coachella con un debut histórico, que sucedió?

Morat debutó en Coachella con un espectáculo que reafirmó su lugar como una de las propuestas más importantes del pop latino a nivel global.

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Coachella es uno de los festivales de música más influyentes y reconocidos a nivel mundial, celebrado cada año en Indio, California.

Para Morat, presentarse en este escenario significa entrar en la conversación internacional del pop y reafirmar su impacto más allá del mercado latino.

Desde el escenario Gobi, la banda colombiana presentó un show cargado de energía y de momentos que trascendieron el idioma.

Desde los primeros acordes, la respuesta fue inmediata. “Cómo Te Atreves” se convirtió en un coro masivo, marcando el tono de una presentación que se mantuvo vibrante de principio a fin.

La intensidad creció con “Amor Con Hielo”, mientras que “Faltas Tú” generó un ambiente celebratorio, transformando el show en un verdadero punto de encuentro.

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Uno de los momentos más memorables llegó con “No Se Va”. La canción se construyó progresivamente sobre el escenario: Villamil en las cuerdas, Martín en la batería, Simón en el bajo y finalmente Isaza dando paso al primer verso.

La sorpresa de la velada fue la aparición de la estrella mexicana Paulina Rubio, quien se unió a Morat para interpretar “Mi Nuevo Vicio”, el primer tema que la banda lanzó en 2015.

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La puesta en escena se centró en la música y en la dinámica de la banda, llevando al festival la misma energía de gran formato que caracteriza sus giras internacionales.

Este debut llega en medio del exitoso YEM World Tour, que recientemente anunció fechas en México, incluyendo Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.

Morat regresará a Coachella el sábado 18 de abril para el segundo fin de semana, consolidando su presencia en uno de los escenarios más importantes de la música global.