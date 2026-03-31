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31 mar 2026 Actualizado 15:15

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Denuncian demora de más de un mes en cita para amputación de pierna a paciente de la Nueva EPS

Comprendiendo que, según la Constitución Política de Colombia, la salud es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por las instituciones y entidades competentes. Derecho que ha sido vulnerado por la Nueva EPS a diferentes pacientes, pacientes que no saben cómo más obtener respuesta de esta entidad.

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.
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Caracol Radio recibió algunas denuncias sobre la situación de salud pública en Colombia, específicamente hablando de la Nueva EPS, y algunos usuarios que han sido afectados por la forma en que son atendidos.

Diana, pidió a Caracol Radio que la identidad de su hermano, quien es el afectado principal, fuera protegida: “Se demoraron seis meses para que a mi hermano lo viera un oncólogo y le hicieran una resonancia. Mi hermano necesita que le hagan una amputación de la pierna derecha urgente, lo están poniendo a voltear, a remitirlo a clínicas donde no tienen convenio y donde no lo van a recibir”.

Según las cifras:

La Personería Distrital de Medellín, a dos meses de comenzar el 2026, se registraron 390 acciones constitucionales contra la Nueva EPS por presunta vulneración del derecho fundamental a la salud, 133 de esas acciones corresponden a incidentes de desacato, lo que representa un 34 %.

“Hay quejas ante la supersalud, tiene tutela integral, se han puesto varias quejas, hasta la Nueva EPS se le ha puesto quejas y no dan ninguna solución y mi hermano se está muriendo, esperando que le hagan una cirugía”, explicó Diana a Caracol Radio.

Según la Personería, el 66 % de las quejas se asocian a obstáculos para acceder a servicios o tratamientos de salud. No obstante, también se registran situaciones como cirugías que no se llevan a cabo, dificultades para obtener atención especializada, retrasos en exámenes diagnósticos, problemas en la entrega de insumos médicos —como sillas de ruedas y pañales—, así como solicitudes para la exención de copagos.

Caracol Radio en reiteradas ocasiones trató de comunicarse con la Nueva EPS y no obtuvo respuesta alguna.

“Yo les envié las fotos a comunicaciones de la Nueva EPS y les dije en las condiciones que está mi hermano y no, “que sí, que vamos a reportar, que vamos a reportar”, y hasta el sol de hoy que no”, señaló Diana.

Más información

El derecho a la salud en Colombia es fundamental y exigible,pero su cumplimiento aún enfrenta retos. No basta con que esté en la ley, debe garantizarse en la vida real, en cada hospital, en cada consulta y en cada paciente.

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