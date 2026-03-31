Denuncian demora de más de un mes en cita para amputación de pierna a paciente de la Nueva EPS

Un llamado interinstitucional para que las entidades den una salida definitiva a la crisis de salud . Foto Redes Sociales.

Medellín

Caracol Radio recibió algunas denuncias sobre la situación de salud pública en Colombia, específicamente hablando de la Nueva EPS, y algunos usuarios que han sido afectados por la forma en que son atendidos.

Diana, pidió a Caracol Radio que la identidad de su hermano, quien es el afectado principal, fuera protegida: “Se demoraron seis meses para que a mi hermano lo viera un oncólogo y le hicieran una resonancia. Mi hermano necesita que le hagan una amputación de la pierna derecha urgente, lo están poniendo a voltear, a remitirlo a clínicas donde no tienen convenio y donde no lo van a recibir”.

Según las cifras:

La Personería Distrital de Medellín, a dos meses de comenzar el 2026, se registraron 390 acciones constitucionales contra la Nueva EPS por presunta vulneración del derecho fundamental a la salud, 133 de esas acciones corresponden a incidentes de desacato, lo que representa un 34 %.

“Hay quejas ante la supersalud, tiene tutela integral, se han puesto varias quejas, hasta la Nueva EPS se le ha puesto quejas y no dan ninguna solución y mi hermano se está muriendo, esperando que le hagan una cirugía”, explicó Diana a Caracol Radio.

Según la Personería, el 66 % de las quejas se asocian a obstáculos para acceder a servicios o tratamientos de salud. No obstante, también se registran situaciones como cirugías que no se llevan a cabo, dificultades para obtener atención especializada, retrasos en exámenes diagnósticos, problemas en la entrega de insumos médicos —como sillas de ruedas y pañales—, así como solicitudes para la exención de copagos.

Caracol Radio en reiteradas ocasiones trató de comunicarse con la Nueva EPS y no obtuvo respuesta alguna.

“Yo les envié las fotos a comunicaciones de la Nueva EPS y les dije en las condiciones que está mi hermano y no, “que sí, que vamos a reportar, que vamos a reportar”, y hasta el sol de hoy que no”, señaló Diana.

Más información Una de cada tres acciones contra la Nueva EPS en 2026 es por incidente de desacato en Medellín

El derecho a la salud en Colombia es fundamental y exigible,pero su cumplimiento aún enfrenta retos. No basta con que esté en la ley, debe garantizarse en la vida real, en cada hospital, en cada consulta y en cada paciente.