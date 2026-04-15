Se levantan los bloqueos en Boyacá y se instala mesa de diálogo para revisar avalúos catastrales

El IGAC trabajará de manera articulada con los alcaldes, quienes actuarán como enlace con las comunidades.

Moniquirá

El viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del ministerio del Interior, Gabriel Rondón anunció la instalación de una mesa de diálogo con las comunidades y los alcaldes de los municipios donde se realizaron bloqueos y protestas contra el aumento de los avalúos catastrales.

“Estaremos en el municipio de Moniquirá a las 8 de la mañana, junto con los líderes y los delegados de las movilizaciones, esperamos que nos acompañen las alcaldías, los concejos municipales de estos puntos y también hemos hablado con la gobernación que nos va a acompañar. De tal manera que a partir del diálogo y la concertación hemos llegado a una ruta para encontrar un camino que nos permita acuerdos que beneficien a la población, pero también que permitan restablecer la situación de los bloqueos“.

El Gobierno Nacional por intermedio del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, informa a la opinión pública que luego o superar conversaciones con los voceros de la protesta en Moniquirá, Boyacá, se logró un acuerdo que permite el levantamiento de los bloqueos en el municipio.

En el espacio participaron el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda Morales, el viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón Olave y voceros do lo comunidad.

Como resultado de este diálogo, se definieron los siguientes compromisos:

Se adelantará una mesa departamental el miércoles 15 de abril en el Hotel Casona del Virrey. El espacio contará con participación de los alcaldes de los municipios de Boyacá que presentaron bloqueos en las provincias de Occidente y Ricaurte, los concejos municipales, la gobernación de Boyacá, la dirección territorial del IGAC y la comunidad para revisar y hacer los ajustes necesarios a los avalúos catastrales.

La gobernación de Boyacá, a través de su Secretarla de Planeación, brindará apoyo técnico y logístico durante el proceso.

La Dirección Territorial del IGAC en Boyacá realizará la revisión detallada de los avalúos en el municipio. En ese sentido, se atenderán los casos específicos que requieren un estudio particular para garantizar avalúos acordes a la realidad de los predios.

El IGAC trabajará de manera articulada con los alcaldes, quienes actuarán como enlace con las comunidades.

Durante las protestas los bloqueos en Boyacá se concentraron en Moniquirá, Arcabuco, Chitaraque y Saboya, entre otros municipios.