Jennifer Pedraza, el control político y la denuncia desde el Congreso

Esta santandereana y líder estudiantil de 29 años llegó en 2022 al Congreso de la República con 22 mil votos. Jennifer Pedraza desde su curul ha realizado duras denuncias como el caso de Juliana Guerrero, corrupción en entidades del Estado y ha impulsado importantes cambios desde su labor legislativa, además, es uno de los 20 personajes del 2025 de Hora20 de Caracol Radio.

Pedraza cuenta que antes de llegar a la política era una ciudadana más que estaba desilusionada de la política, “no quería votar, pero tenía causas que me movían como los derechos de las mujeres, me vine a estudiar a la mejor universidad del país, pero se me cae el techo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y ahí me empiezo a cuestionar lo que ocurre, entro al movimiento estudiantil y todas las causas que me movían se definían en lo político”. Tras esa experiencia y de participar en procesos de movilización social, decide ingresar a la política a pesar de no contar con los recursos suficientes, “fueron 22 mil votos, no es gigante, pero e intento honrar ese voto”.

Ante su llegada al Congreso contó experiencias como la búsqueda de votos para aprobar la ley que prohibió el matrimonio infantil, “construir acuerdos entre personas diferentes y diversas es muy importante, esa ley se hundió ocho veces porque se hablaba de prohibicionismo en el amor, pero fue clave que el 30% del congreso estuviera conformado por mujeres, que ellas contaran sus testimonios, eso llevó a que se aprobara esa ley”.

Para Pedraza una de sus mayores decepciones en política ha sido el actual gobierno nacional y el rol de la vicepresidenta Francia Márquez, “el país ya había hecho acuerdos grandes sobre temas como la educación pública, pero impulsaron muchas reformas, eso llevó a un ambiente de tensión y casi que se esperaba que el Gobierno celebrara el hundimiento de las reformas y eso realmente no ha llevado a una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos”.

Incluso, una de esas decepciones tiene que ver con la corrupción en el gobierno, pues ella ayudó a destapar casos como el de Juliana Guerrero y el título falso, “seguimos investigando y sacaremos nuevos datos, pero fue el mismo movimiento estudiantil el que nos alertó sobre esa realidad. Esos liderazgos nos alertan, ponemos la lupa y encontramos esa triste realidad en la que el Presidente nunca se pronunció y el mensaje que queda es que la trampa se premia y eso no lo podemos aceptar”.

Para el 2026, Pedraza se muestra optimista sobre el escenario electoral, tener un Congreso más transparente y seguir trabajando con un equipo joven y paritario.