Precio del dólar en Venezuela para HOY 15 de abril de 2026: Nuevo aumento en las divisas

De fondo: Dólares estadounidenses, tomando como referencia el billete de 100 donde está Benjamin Franklin (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para este miércoles 15 de abril de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Téngase en cuenta que desde mediados de marzo la divisa norteamericana está sobre los 450 bolívares.

Se espera que la reforma a la ley de minas, aprobada por la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, consiga la apertura del país a retomar sus relaciones internacionales y ralentice la inflación, permitiendo la readopción del bolívar como principal moneda de preferencia para los hogares venezolanos.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 15 de abril de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 478,58110000 bolívares venezolanos (VES) para este miércoles 15 de abril de 2026, lo que significa un leve aumento respecto al cierre de la semana pasada (477,62590000 bolívares)

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 564,97934598 bolívares.

564,97934598 bolívares. Yuan chino: 70,22363575 bolívares.

70,22363575 bolívares. Lira turca: 10,69897275 bolívares.

10,69897275 bolívares. Rublo ruso: 6,32291055 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 15 de abril de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada de este miércoles de la tercera semana de abril, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Nacional de Crédito BNC: 533,6721 para compra - 551,2498 para venta

533,6721 para compra - 551,2498 para venta Bangente: 478,0000 para compra - 479,5000 para venta

478,0000 para compra - 479,5000 para venta BBVA Provincial : 603,0296 para compra - 587,3488 para venta

: 603,0296 para compra - 587,3488 para venta Banco de Venezuela: Cifras no ofrecidas para compra - 480,9276 para venta

Cifras no ofrecidas para compra - 480,9276 para venta Banesco: 479,5187 para compra - 479,8749 para venta

479,5187 para compra - 479,8749 para venta Otras instituciones: 522,3975 para compra - 554,5472 para venta

Entra en debate el aumento al salario mínimo

El pasado miércoles 8 de abril, la mandataria venezolana Delcy Rodríguez anunció que se haría un “incremento responsable” del salario el 1 de mayo, a medida que vayan concretándose más acuerdos petroleros y se desarrolle la nueva ley de minas, la cual fue aprobada los días siguientes.

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Téngase en cuenta que el salario mínimo venezolano se mantiene desde marzo de 2022 en 130 bolívares mensuales, que entonces equivalían a 30 dólares, pero la inflación crónica y la devaluación lo mantienen hoy en 27 centavos de dólar, según el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

En este sentido, vale acotar que Venezuela acumuló una inflación del 71,8 % durante los primeros tres meses del año, según cifras oficiales difundidas este jueves por las autoridades. Quedan así varios retos para el gobierno interino, que con la reciente reforma a la ley de minas busca la atracción de capital extranjero para dinamizar la economía más allá del sector de hidrocarburos.

Así van las cifras de producción de petróleo en Venezuela

Según informa la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la producción de petróleo de este país ha llegado a la cifra de 980.000 barriles diarios (b/d), un aumento del 14% respecto a la cifra reportada antes de la captura de Nicolás Maduro.

Añadido a eso, las exportaciones se incrementaron en 80.000 b/d hasta 860.000 b/d y casi un tercio tuvieron como destino India.

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