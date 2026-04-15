Precio del café en Colombia HOY, 15 de abril: Federación de Cafeteros reporta nueva alza
La Federación Nacional de Cafeteros ha compartido los precios por los que cierran las cargas, kilos y arrobas de café este miércoles 15 de abril. Conozca las cotizaciones aquí.
El precio del café en Colombia es un tema de conversación no solo en el sector agrícola, sino también entre comerciantes y consumidores.
Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.
El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de Nueva York y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.
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Precio del café en Colombia para este miércoles 15 de abril de 2026
De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este miércoles 15 de abril se ubicó en $2,295,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.
Esta cotización representa una importante alza con respecto al precio del día anterior, martes 14 de abril cuando el precio se situó en $2,255,000 pesos por carga.
El informe también señala que el precio de la pastilla contenida en pergamino para este miércoles 15 se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, manteniendo su valor.
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Precios del café en las principales ciudades de Colombia hoy, miércoles 15 de abril
En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este miércoles 15 de abril. Estos son:
- ARMENIA: Carga: 2,295,500 // Kilo: 18,364 // ARROBA: 229,550
- BOGOTÁ: Carga: 2,294,250 // Kilo: 18,354 // ARROBA: 229,425
- BUCARAMANGA: Carga: 2,293,875 // Kilo: 18,351 // ARROBA: 229,388
- BUGA: Carga: 2,296,250 // Kilo: 18,370 // ARROBA: 229,625
- CHINCHINÁ: Carga: 2,295,375 // Kilo: 18,363 // ARROBA: 229,538
- CÚCUTA: Carga: 2,294,625 // Kilo: 18,347 // ARROBA: 229,338
- IBAGUÉ: Carga: 2,294,625 // Kilo: 18,357 // ARROBA: 229,463
- MANIZALES: Carga: 2,295,375 // Kilo: 18,363 // ARROBA: 229,538
- MEDELLÍN: Carga: 2,294,625 // Kilo: 18,357 // ARROBA: 229,463
- NEIVA: Carga: 2,293,750 // Kilo: 18,350 // ARROBA: 229,375
- PAMPLONA: Carga: 2,293,500 // Kilo: 18,348 // ARROBA: 229,350
- PASTO: Carga: 2,293,500 // Kilo: 18,348 // ARROBA: 229,350
- PEREIRA: Carga: 2,295,375 // Kilo: 18,363 // ARROBA: 229,538
- POPAYÁN: Carga: 2,295,625 // Kilo: 18,365 // ARROBA: 229,563
- SANTA MARTA: Carga: 2,297,125 // Kilo: 18,377 // ARROBA: 229,713
- VALLEDUPAR: Carga: 2,294,750 // Kilo: 18,358 // ARROBA: 229,475
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