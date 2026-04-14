Precio del café en Colombia HOY 14 de abril de 2026: FNC reporta aumento en las cotizaciones

El café es uno de los productos que más se comercializan en Colombia, siendo el grano más reconocido a nivel mundial por su gran producción y sabor.

La Federación Nacional de Cafeteros es la entidad encargada de publicar el reporte diario del precio del grano en Bogotá y diferentes ciudades del país.

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Este informe ofrece a los cafeteros del país una garantía de compra con respecto al precio base calculado con la cotización de cierre de la bolsa de Nueva York, la tasa de cambio del día y el diferencial para el café colombiano.

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Precio del café hoy, 14 de abril del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este martes 14 de abril. El valor se ubicó en $2,255,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una alza con respecto al precio del día anterior, lunes 13 de abril cuando el precio se situó en los $2,245,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

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Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, martes 14 de abril

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo el cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización, según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

ARMENIA : Carga: 2,255,500 // Kilo: 18,044 // ARROBA: 225,550

: Carga: 2,255,500 // Kilo: 18,044 // ARROBA: 225,550 BOGOTÁ: Carga: 2,254,250 // Kilo: 18,034 // ARROBA: 225,425

Carga: 2,254,250 // Kilo: 18,034 // ARROBA: 225,425 BUCARAMANGA: Carga: 2,253,875 // Kilo: 18,031 // ARROBA: 225,388

Carga: 2,253,875 // Kilo: 18,031 // ARROBA: 225,388 BUGA: Carga: 2,256,250 // Kilo: 18,050 // ARROBA: 225,625

Carga: 2,256,250 // Kilo: 18,050 // ARROBA: 225,625 CHINCHINÁ: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 CÚCUTA: Carga: 2,253,375 // Kilo: 18,027 // ARROBA: 225,338

Carga: 2,253,375 // Kilo: 18,027 // ARROBA: 225,338 IBAGUÉ: Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463

Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463 MANIZALES: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 MEDELLÍN: Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463

Carga: 2,254,625 // Kilo: 18,037 // ARROBA: 225,463 NEIVA: Carga:2,253,750 // Kilo: 18,030 // ARROBA: 225,375

Carga:2,253,750 // Kilo: 18,030 // ARROBA: 225,375 PAMPLONA: Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350

Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350 PASTO: Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350

Carga: 2,253,500 // Kilo: 18,028 // ARROBA: 225,350 PEREIRA: Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538

Carga: 2,255,375 // Kilo: 18,043 // ARROBA: 225,538 POPAYÁN: Carga: 2,255,625 // Kilo: 18,045 // ARROBA: 225,563

Carga: 2,255,625 // Kilo: 18,045 // ARROBA: 225,563 SANTA MARTA: Carga: 2,257,125 // Kilo: 18,057 // ARROBA: 225,713

Carga: 2,257,125 // Kilo: 18,057 // ARROBA: 225,713 VALLEDUPAR: Carga: 2,254,750 // Kilo: 18,038 // ARROBA: 225,475

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