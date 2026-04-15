Peticiones de FECODE en el marco del paro nacional: piden salida de presidente de Fiduprevisora
Las lluvias han disminuido la asistencia en diferentes regiones del país.
EDUCACIÓN
La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) convocó este miércoles a un paro nacional con movilizaciones en varias ciudades del país, en medio de fuertes cuestionamientos al funcionamiento del sistema de salud del magisterio administrado por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
En diálogo con Caracol Radio, Martha Rocío Alfonso, secretaria de relaciones internacionales de Fecode, aseguró que la jornada tiene presencia en todo el territorio nacional, con concentraciones destacadas en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. No obstante, las fuertes lluvias disminuyeron bastante el aforo.
“En general, el paro está en todo el país (…) hay diferentes movilizaciones en municipios y departamentos”, afirmó, al tiempo que explicó que las lluvias han afectado parcialmente la asistencia, especialmente en la capital.
Denuncias sobre el modelo de salud
La dirigente sindical explicó que la protesta responde a problemas estructurales en la implementación del nuevo modelo de salud del magisterio, que, según dijo, “fue tergiversado” durante su puesta en marcha.
“Lo que se hizo por parte de la Fiduprevisora fue ampliar una contratación más onerosa, sin términos claros”, señaló en Caracol Radio.
Entre las principales denuncias, mencionó:
- Presuntos sobrecostos en la contratación del primer nivel de atención
- Cobros acumulados de operadores anteriores
- Posibles casos de doble facturación
- Fallas en la prestación de servicios y entrega de medicamentos
Además, cuestionó el papel de algunos actores del sistema, entre ellos la empresa SumiMedical, a la que señaló de concentrar funciones clave como la facturación y asignación de citas.
Investigaciones en curso
Según Alfonso, las irregularidades ya están en conocimiento de organismos como la Fiscalía y la Procuraduría, que habrían conformado equipos especiales para investigar los posibles malos manejos de recursos.
También se refirió a la exigencia de que salga de la Fiduprevisora la presidenta, Vanessa Gallego.
“La información de la salida de la actual presidenta de Fiduprevisora es una de las acciones que muchos hemos exigido”, indicó Alfonso.
Exigencias al Gobierno
Fecode planteó varias solicitudes al Gobierno nacional, entre ellas:
- Estabilizar el modelo de salud y cumplir los acuerdos pactados
- Acelerar las investigaciones sobre presuntas irregularidades
- Recuperar recursos perdidos por pagos indebidos
- Revisar y terminar contratos que, según el sindicato, obstaculizan el nuevo modelo
“Estamos pidiendo celeridad en las decisiones y respaldo a las acciones que buscan corregir estas fallas”, indicó Alfonso.
Claudia Camila Vargas
Comunicadora Social y Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Incorporada en Caracol Radio...