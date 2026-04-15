Polémica en Cali por uso de caseta comunal para consumo de licor por miembros de JAC

El líder comunal calificó la situación como un ataque político. / 239147851112102

Cali

Una controversia se desató en Cali tras la circulación de un video en el que se observa a miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la comuna 20 consumiendo licor en la caseta del barrio Brisas de Mayo.

La situación generó rechazo en redes sociales y en algunos sectores de la comunidad, que cuestionan el uso de estos espacios destinados a actividades comunitarias.

En las imágenes aparece Andrés Eduardo Ullune López, presidente de la JAC de Siloé, sobre quien recaen los principales cuestionamientos.

Ante esto, el exconcejal Juan Martín Bravo aseguró que ya radicó denuncias ante las autoridades locales, al considerar que podrían existir faltas disciplinarias y posibles vulneraciones a las normas que regulan el funcionamiento de las organizaciones comunales y la convivencia ciudadana.

“Según la ley 2166 del 2021, estos espacios son para la participación ciudadana, para debatir los proyectos del barrio, las comunas y no para consumir licor ni para hacer proselitismo político. Estos espacios tienen que respetarse y ser para la ciudadanía y no para volverlos un estanco de licor”, señaló.

Frente a los señalamientos, Ullune López explicó que los videos corresponden al 30 de diciembre y que se dieron en el marco de una actividad comunitaria.

“Llegamos a la caseta de Brisas de Mayo porque muchas personas que habían bajado sus emprendimientos los están descargando ahí. Llegamos a comer unas arepitas con la comunidad. Cuando salió el sol decidimos entrarnos a la caseta porque la habían prestado. Esta caseta comunal es privada, la administración no le mete un solo peso”, detalló Andrés Eduardo Ullune López, presidente de la JAC.

Finalmente, el líder comunal calificó la situación como un “ataque político”, señalando que ocurre en medio de disputas internas por el control de la junta y proyectos en la comuna.