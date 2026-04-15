Quejas por sanidad y convivencia en centro transitorio de detención en Buenaventura

Las personas detenidas en el Centro Transitorio de Detención de la estación de Policía del barrio Matías Mulumba, en Buenaventura, han expresado sus inconformidades frente a las condiciones en las que permanecen.

Entre las principales quejas se encuentran problemas relacionados con la sanidad del lugar y dificultades de convivencia, situaciones que afectan la permanencia diaria de los detenidos.

De acuerdo con la Policía, aunque la institución no tiene la competencia directa para resolver de fondo estas problemáticas, sí asumió el compromiso de gestionar las solicitudes ante las entidades competentes.

“Nosotros como institución de policía, no tenemos la solución definitiva para poder atender las quejas que ellos tienen, pero sí nos comprometimos a poder gestionarle con los responsables, los encargados de los diferentes temas para poder darle una pronta solución a sus requerimientos y de igual manera buscar cómo mitigar los problemas de convivencia que tienen allí, para que ellos puedan desarrollar sus actividades de manera pacífica”, señaló el Teniente coronel Rubén Darío Berrio, comandante de distrito especial de Buenaventura.

Pese a los reclamos y manifestaciones, la Policía aclaró que no se han presentado riñas ni personas lesionadas, como se ha señalado en redes sociales, y que la situación se mantiene bajo control.