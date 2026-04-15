Capturan en Cali a ‘Mellizo’ y ‘La Zorra’ por el asesinato del abogado Jorge Hernando Uribe

Capturan en Cali a alias ‘Mellizo’ y ‘La Zorra’ por el asesinato del abogado y empresario Jorge Hernando Uribe

Dos personas más fueron capturadas en las últimas horas por su presunta participación en el asesinato del abogado y empresario Jorge Hernando Uribe, ocurrido el 6 de abril de 2025 en Cali.

Se trata de alias ‘Mellizo’ y ‘La Zorra’, de 28 y 36 años, respectivamente, quienes fueron detenidos en operativos realizados en los barrios San Fernando y Villa del Sur.

Según la Policía Metropolitana de Cali, las capturas se lograron gracias a labores de inteligencia e investigación criminal, en las que fue clave la georreferenciación de dispositivos móviles. Los peritos ubicaron a los sospechosos en el mismo recorrido que realizó la víctima antes de su desaparición.

El comandante de la Policía Metropolitana, general Herbert Benavidez, explicó que “estas personas serían los autores materiales de la desaparición y posterior asesinato. La georreferenciación permitió establecer que siguieron el mismo trayecto de la víctima hasta el sector del estero, donde fueron hallados sus restos”.

Las autoridades indicaron que esta misma evidencia digital permitió ubicar puntos clave de la investigación, entre ellos el lugar donde fueron encontrados restos óseos, en la parte trasera de una vivienda del corregimiento de Navarro.

A los capturados se les imputarán los delitos de homicidio agravado y desaparición forzada. Además, registran antecedentes por porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

Con estas detenciones, ya son tres las personas vinculadas al caso. En octubre de 2025 había sido capturado Bryan Eduardo Cáceres, de 32 años, por estos mismos hechos.