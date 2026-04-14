La actriz australiana Nicole Kidman revela su nueva trayectoria profesional como doula de la muerte

La actriz y productora australiana Nicole Kidman ha revelado su nueva trayectoria profesional como doula de la muerte, una persona que apoya a pacientes terminales y sus familias.

Kidman reveló en una aparición el pasado sábado en la Universidad de San Francisco que la muerte de su madre, Janelle Anne Kidman, a los 84 años en septiembre de 2024, la inspiró.

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“Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola y la familia no podía ofrecerle mucho más. Entre mi hermana y yo, tenemos muchos hijos, nuestras carreras y nuestros trabajos, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: ‘Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y simplemente brindar consuelo y cariño’”, confesó.

“Eso forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender”, agregó.

Kidman se enteró del fallecimiento de su madre mientras se encontraba en el Festival de Cine de Venecia, antes de su aparición para promocionar su película ‘Babygirl’.

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Kidman ha hablado a menudo del dolor que sintió tras la pérdida de su madre y de su padre, el Dr. Antony Kidman, quien falleció en 2014.

Un mes después de la muerte de su madre, Kidman confesó que a veces se despertaba “llorando y sin aliento” por la pérdida de ambos padres.