La actriz australiana Nicole Kidman revela su nueva trayectoria profesional como doula de la muerte
Kidman reveló en una charla el pasado sábado en la Universidad de San Francisco que la muerte de su madre la inspiró a ser una persona que apoya a pacientes terminales y sus familias.
La actriz y productora australiana Nicole Kidman ha revelado su nueva trayectoria profesional como doula de la muerte, una persona que apoya a pacientes terminales y sus familias.
Kidman reveló en una aparición el pasado sábado en la Universidad de San Francisco que la muerte de su madre, Janelle Anne Kidman, a los 84 años en septiembre de 2024, la inspiró.
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“Mientras mi madre agonizaba, se sentía sola y la familia no podía ofrecerle mucho más. Entre mi hermana y yo, tenemos muchos hijos, nuestras carreras y nuestros trabajos, y queríamos cuidarla porque mi padre ya no estaba en este mundo. Fue entonces cuando pensé: ‘Ojalá hubiera gente en el mundo que estuviera ahí para sentarse imparcialmente y simplemente brindar consuelo y cariño’”, confesó.
“Eso forma parte de mi desarrollo y es una de las cosas que voy a aprender”, agregó.
Kidman se enteró del fallecimiento de su madre mientras se encontraba en el Festival de Cine de Venecia, antes de su aparición para promocionar su película ‘Babygirl’.
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Kidman ha hablado a menudo del dolor que sintió tras la pérdida de su madre y de su padre, el Dr. Antony Kidman, quien falleció en 2014.
Un mes después de la muerte de su madre, Kidman confesó que a veces se despertaba “llorando y sin aliento” por la pérdida de ambos padres.