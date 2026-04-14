Se conoce el título y la fecha de estreno de la última película de la franquicia de ‘Jumanji’

Este martes se conoció el título y la fecha de la quinta y última película de la franquicia de ‘Jumanji’.

En el marco de la CinemaCon en Las Vegas, Nevada, en los Estados Unidos, tres de sus protagonistas, Dwayne Johnson, Kevin Hart y Jack Black, revelaron el título: ‘Jumanji: Open World’.

Lea también: La actriz australiana Nicole Kidman revela su nueva trayectoria profesional como doula de la muerte

Además, presentaron el tráiler de la próxima entrega.

Esta película surge de ‘Jumanji: Bienvenidos a la jungla’ de 2017, que reinició la franquicia tras la adaptación cinematográfica de 1995, protagonizada por el fallecido Robin Williams, basada en el libro infantil de Chris Van Allsburg de 1981.

Jake Kasdan, director de la primera parte de 2017 y la segunda de 2019, regresa para dirigir la tercera.

Le puede interesar: Hija de Ricardo Arjona es seleccionada como parte del elenco de la próxima película de ‘Superman’

El reparto de la próxima película incluye a Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina y Danny DeVito.

‘Jumanji: Open World’ se estrenará en cines el 25 de diciembre.