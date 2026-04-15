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15 abr 2026 Actualizado 00:57

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Copa Libertadores

Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F

El cuadro barranquillero no ha podido ganar en este inicio del certamen continental.

Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F / EFE

Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F / EFE

Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F / EFE

Nuevo traspiés del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026. Durante la segunda jornada del Grupo F, el cuadro rojiblanco cayó por la mínima diferencia (1-0) en su visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla.

REVIVA EL PARTIDO ENTRE CERRO PORTEÑO Y JUNIOR EN LA COPA LIBERTADORES

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores

Pos.EquiposPuntosDif.PJ
1.Sporting Cristal3+11
2.Cerro Porteño302
3.Palmeiras101
4.Junior1-12
Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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