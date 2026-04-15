Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F / EFE

Nuevo traspiés del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026. Durante la segunda jornada del Grupo F, el cuadro rojiblanco cayó por la mínima diferencia (1-0) en su visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla.

REVIVA EL PARTIDO ENTRE CERRO PORTEÑO Y JUNIOR EN LA COPA LIBERTADORES

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores