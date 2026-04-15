Junior pierde con Cerro Porteño en Copa Libertadores: así queda la tabla de posiciones del Grupo F
El cuadro barranquillero no ha podido ganar en este inicio del certamen continental.
Nuevo traspiés del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores 2026. Durante la segunda jornada del Grupo F, el cuadro rojiblanco cayó por la mínima diferencia (1-0) en su visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla.
REVIVA EL PARTIDO ENTRE CERRO PORTEÑO Y JUNIOR EN LA COPA LIBERTADORES
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores
|Pos.
|Equipos
|Puntos
|Dif.
|PJ
|1.
|Sporting Cristal
|3
|+1
|1
|2.
|Cerro Porteño
|3
|0
|2
|3.
|Palmeiras
|1
|0
|1
|4.
|Junior
|1
|-1
|2
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...