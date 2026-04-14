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14 abr 2026 Actualizado 22:48

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Copa Libertadores

🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores

El cuadro barranquillero va por su primer triunfo en el certamen continental.

🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores / Colprensa

🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores / Colprensa

🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores / Colprensa

Junior de Barranquilla afronta su segunda jornada de Copa Libertadores. Este martes 14 de abril, el cuadro rojiblanco visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción con la ilusión de sumar su primera victoria del certamen.

Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de empatar a un tanto con Palmeiras en el Jaime Morón de Cartagena, razón por la que deben recuperar terreno perdido por fuera de casa.

Siga acá la transmisión del partido Cerro Porteño vs Junior

Siga acá el minuto a minuto del partido Cerro Porteño vs Junior

Hay nuevos mensajes

Termina el primer tiempo

Cerro Porteño y Junior empatan 0-0 en Asunción

45'

Tiempo de adición

Se jugarán dos minutos más de partido en Asunción

40'

¡¡¡LO TUVO JUNIOR!!!

Gran proyección por derecha de Jermein Peña y centro a media altura que Teófilo Gutiérrez define de primera, pero el balón se estrella en el travesaño

38'

Amonestación en Cerro

Guillermo Benitez ve la cartulina amarilla por acumulación de faltas

35'

Aproximación peligrosa de Cerro

Guillermo Benitez alude a dos rivales a pura habilidad y cuando se disponía a entrar al área para definir, llega el cierre milagroso de Rivera

30'

Junior está cerca del gol

El cuadro barranquillero apela a la tenencia del balón y adelanta líneas progresivamente, sin arriesgar su línea de 4 en defensa

25'

¡¡¡LO TUVO JUNIOR!!!

Kevin Pérez desborda por izquierda y dentro del área suelta un remate rasante, que ataja con los pies Alexis Martín Arias

20'

Buena presión del Junior

Los barranquilleros cogen marca hombre a hombre y le dejan pocos espacios al jugador rival cuando se arman los ataques

15'

Duelo sumamente parejo

Poco pasa en la capital paraguaya. Cerro busca generar peligro con los centros al área; Junior apela a las contras

10'

Junior apela a la verticalidad

Buen combinación de pases del elenco visitante, pero falta el puntazo final en el último tercio

5'

Nacional toma la iniciativa del duelo

El cuadro uruguayo mantiene la posesión del balón y busca generar peligro a partir de los balones aéreos

COMIENZA EL PARTIDO EN ASUNCIÓN

Ya juegan Cerro Porteño y Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores

Nómina titular de Cerro Porteño

Nómina titular del Junior

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro Porteño y Junior por la Copa Libertadores!

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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