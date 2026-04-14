🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores
El cuadro barranquillero va por su primer triunfo en el certamen continental.
Junior de Barranquilla afronta su segunda jornada de Copa Libertadores. Este martes 14 de abril, el cuadro rojiblanco visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción con la ilusión de sumar su primera victoria del certamen.
Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de empatar a un tanto con Palmeiras en el Jaime Morón de Cartagena, razón por la que deben recuperar terreno perdido por fuera de casa.
Siga acá la transmisión del partido Cerro Porteño vs Junior
Siga acá el minuto a minuto del partido Cerro Porteño vs Junior
Termina el primer tiempo
Cerro Porteño y Junior empatan 0-0 en Asunción
Tiempo de adición
Se jugarán dos minutos más de partido en Asunción
¡¡¡LO TUVO JUNIOR!!!
Gran proyección por derecha de Jermein Peña y centro a media altura que Teófilo Gutiérrez define de primera, pero el balón se estrella en el travesaño
Amonestación en Cerro
Guillermo Benitez ve la cartulina amarilla por acumulación de faltas
Aproximación peligrosa de Cerro
Guillermo Benitez alude a dos rivales a pura habilidad y cuando se disponía a entrar al área para definir, llega el cierre milagroso de Rivera
Junior está cerca del gol
El cuadro barranquillero apela a la tenencia del balón y adelanta líneas progresivamente, sin arriesgar su línea de 4 en defensa
¡¡¡LO TUVO JUNIOR!!!
Kevin Pérez desborda por izquierda y dentro del área suelta un remate rasante, que ataja con los pies Alexis Martín Arias
Buena presión del Junior
Los barranquilleros cogen marca hombre a hombre y le dejan pocos espacios al jugador rival cuando se arman los ataques
Duelo sumamente parejo
Poco pasa en la capital paraguaya. Cerro busca generar peligro con los centros al área; Junior apela a las contras
Junior apela a la verticalidad
Buen combinación de pases del elenco visitante, pero falta el puntazo final en el último tercio
Nacional toma la iniciativa del duelo
El cuadro uruguayo mantiene la posesión del balón y busca generar peligro a partir de los balones aéreos
COMIENZA EL PARTIDO EN ASUNCIÓN
Ya juegan Cerro Porteño y Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores
Nómina titular de Cerro Porteño
Nómina titular del Junior
¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cerro Porteño y Junior por la Copa Libertadores!
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...