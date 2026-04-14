🔴 Cerro Porteño vs Junior EN VIVO: siga la transmisión y el minuto a minuto en Copa Libertadores / Colprensa

Junior de Barranquilla afronta su segunda jornada de Copa Libertadores. Este martes 14 de abril, el cuadro rojiblanco visita a Cerro Porteño en el Estadio La Nueva Olla de Asunción con la ilusión de sumar su primera victoria del certamen.

Los dirigidos por Alfredo Arias vienen de empatar a un tanto con Palmeiras en el Jaime Morón de Cartagena, razón por la que deben recuperar terreno perdido por fuera de casa.

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