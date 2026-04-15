Grupo Niche estrena “Realidad-Es”, un sencillo que refleja la vida sin filtros

La agrupación colombiana Grupo Niche presenta “Realidad-Es”, su más reciente lanzamiento musical: una canción que invita a mirar la vida tal como es, sin adornos ni discursos vacíos.

Con una letra reflexiva y provocadora, el tema propone una mirada crítica sobre las verdades que solemos dar por sentadas y sobre las realidades que la sociedad construye alrededor de la fe, la amistad y la competencia como forma de vida.

El título del sencillo juega con la palabra “realidades”, invitando al oyente a cuestionar aquello que vemos y creemos necesitar.

A través de versos directos y profundamente humanos, “Realidad-Es” explora la contradicción de un mundo donde conviven la solidaridad y el ego, la fe auténtica y su explotación, la riqueza material y la pobreza espiritual.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip rodado en Siloé, uno de los barrios más emblemáticos de Cali, ciudad cuna de la salsa colombiana.

Con una puesta en escena inspirada en las verbenas populares y la participación de actores naturales de la montaña, el video retrata la vida cotidiana.

En lo musical, el sencillo mantiene intacto el inconfundible sonido Niche creado por el maestro Jairo Varela, legado que hoy se preserva y evoluciona bajo la dirección musical de José Aguirre.

Inspirado en recursos de otros géneros, el tema logra una sonoridad moderna que conserva los fundamentos de la salsa y reafirma, desde una mirada vanguardista, la esencia de la agrupación.

“Realidad-Es” marca el segundo lanzamiento de 2026 para Grupo Niche, tras la publicación de “Barranquilla Está De Moda”.

Ambas canciones llegan en medio de un año especialmente activo para la agrupación, que recorre América Latina, Estados Unidos, Europa y Australia como parte de su Niche Disco Tour 2026.

Además, el grupo ha sido nominado a los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 en la categoría de Mejor Canción Tropical, junto a Carlos Vives.

En paralelo, se prepara para un concierto histórico en el Hollywood Bowl de Los Ángeles el próximo 15 de julio, donde compartirán escenario con Nathy Peluso en un encuentro que celebra la evolución y la fuerza de la música latina.