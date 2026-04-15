ESAP abre inscripciones para la formación profesional en pregrado y posgrado

Estudiar en la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) «fue una de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida personal y profesional», afirma con contundencia Selene Agudelo López, doblemente egresada de la Escuela: del pregrado en Administración Pública y de la Especialización en Proyectos de Desarrollo. «Sin duda, la recomendaría», reafirma Agudelo, en referencia a esta entidad que abre de inscripciones, a partir del 15 de abril, para su oferta académica en Cartagena, Sincelejo y San Andrés, dirigida a quienes buscan formarse para aportar a la transformación del Estado desde el conocimiento, la ética y el servicio público.

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Durante 68 años, la ESAP ha formado funcionarios capaces de gestionar, modernizar y liderar procesos administrativos en organizaciones del sector público, así como de contribuir de manera significativa a la implementación y evaluación de políticas públicas en los ámbitos municipal, departamental y nacional, con una perspectiva tanto local como internacional.

Las inscripciones estarán abiertas durante un mes, es decir, hasta el 15 de mayo, periodo en el que los aspirantes podrán postularse a programas de pregrado en las ciudades mencionadas y posgrado en Cartagena, diseñados para responder a los desafíos actuales de la gestión pública en Colombia.

En Cartagena, Sincelejo y Montería, la ESAP ofrece en pregrado: Administración Pública Territorial: en modalidad a distancia.

Además, la ESAP mantiene su compromiso con el acceso a la educación superior, ofreciendo beneficios que pueden eximir hasta del 100 % del valor de la matrícula para pregrado, bajo ciertos requisitos. «Un factor que no fue menor, en mi caso, fue la accesibilidad», reconoce Agudelo López: «A mí, la ESAP me permitió no tener que endeudarme para estudiar, y eso fue muy importante en el contexto educativo del país». En efecto, aunque en Colombia el índice de costos de la educación superior ha bajado en los últimos dos años ―según las mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE)―, el valor de las matrículas universitarias oscila entre los tres y los 25 millones de pesos, en cualquier caso, mucho más elevados que en la ESAP. «La ESAP cumple un papel fundamental en la democratización del acceso a la educación superior», opina Agudelo López.

Posgrados para liderar el cambio en el sector público

La oferta de posgrados en Cartagena incluye en esta oportunidad una maestría: Maestría en Administración Pública. Estos programas están diseñados para fortalecer competencias en liderazgo, formulación de políticas y toma de decisiones en el sector público, con modalidades presencial, virtual y a distancia.

Educación pertinente para los retos del país

La ESAP, como institución líder en formación de servidores públicos, ofrece una propuesta académica alineada con las necesidades del país, al integrar formación teórica y práctica y herramientas tecnológicas que facilitan el aprendizaje en distintos territorios y contextos.

Adicionalmente, la institución cuenta con beneficios como opciones de financiación y reducción en costos de matrícula para posgrados, ampliando las oportunidades de acceso a la educación superior. Los interesados pueden consultar toda la información e inscribirse a través del sitio web oficial: https://www.esap.edu.co Inscripciones abiertas: del 15 de abril al 15 de mayo.

Para información de inscripción se debe escribir a los siguientes correos electrónicos:

Pregrado:

En Cartagena: katherinem.orozco@esap.edu.co

En Sincelejo:

karmina.theran@esap.edu.co

En San Andrés:

solangelymolano@esap.edu.co