En Colombia las cooperativas están excesivamente reguladas: ASCOOP desde Cartagena

Durante tres días Cartagena reúne a los máximos referentes del cooperativismo en Colombia, donde se abordarán temáticas importantes para el crecimiento del sector y la construcción de comunidades sostenibles en todo el ecosistema solidadario.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Caracol Radio dialogó con María Eugenia Pérez, presidente ejecutiva de ASCOOP, quien se mostró inconforme con la atención prestada por parte del Gobierno Nacional, y señaló que actualmente el marco normativo alrededor de esta actividad en el país, no está permitiendo el surgimiento de nuevas cooperativas.

“En Colombia nuestras cooperativas están excesivamente reguladas, en la economía solidaria yo creo que Colombia es el que más regula, en otros países del mundo como es la economía popular, la economía de la base social, pues es una forma jurídica que es simple. Que tiene controles obviamente y supervisión, pero no se hace difícil crear una cooperativa, no tiene tantas reglas y esas reglas lo que han hecho es de alguna manera asfixiar el sector cooperativo", dijo la dirigente gremial.

Así mismo, aunque descartó que hubiera una crisis en este entorno de asociaciones autónomas, si habló de un estancamiento. “Un desarrollo para unos, porque hay coorperativas que han salido adelante, que son fuertes, que han crecido durante estos años, esta vigencia, pero la gran mayoría se han visto de alguna manera ahogadas para su desarrollo porque son tantos los requisitos”, declaró.